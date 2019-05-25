假帳號暴增 臉書半年刪逾30億個

2019-05-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕臉書廿三日宣布，去年十月至今年三月間，該公司移除了卅四億個假帳號，移除量為之前半年的兩倍多，估計廿四億每月活躍用戶中，有五％（一．一九億個）可能是假帳號。臉書將這次暴增歸咎於「不良行為者」，試圖一次創造大量帳號做出自動攻擊，未闡述來源為何。

臉書在去年第四季（十至十二月）共移除十二億個假帳號，今年第一季（一至三月）刪除廿二億個，加總達卅四億個，高達九十九％的假帳號在被檢舉前就已遭到移除。相較之下，該公司在去年四至九月期間封鎖的假帳號為十五億個，這次移除量增加一倍以上。

另外，臉書也移除了逾七百萬個違反仇恨言論規定的貼文、照片及其他素材。該公司宣稱在打擊仇恨言論上大有進展，上述刪除內容中，有六十五％在被檢舉前就已遭自動偵測察覺。臉書僱用數千人檢視違規貼文、照片、評論及影片，部份是由人工智慧（AI）所偵測。

然而，人工及AI都會出錯，臉書曾被控有政治偏見，曾錯誤移除「討論」而非「提倡」種族歧視的貼文。此外，認證程序對言論自由的影響，也是棘手問題，聯合國言論自由報告員凱伊（David Kaye）強調，允許人權倡議者及處於險境的人士匿名在網路發言相當重要。

此前，臉書創辦人兼執行長札克柏格曾呼籲政府立法，確定那些內容應認定為有害，但在美國恐與憲法第一修正案的言論自由保障衝突。前臉書員工及白宮技術政策顧問高希指出，臉書在審核方面缺乏更大的透明度，無法得知其自動偵測的改進程度。

除打擊假帳號，臉書正敲定於明年第一季推出自家的加密貨幣，在該公司內部稱為「全球幣」（GlobalCoin），預定於今年夏季說明更多細節。札克柏格於上個月已與英國央行總裁卡尼（Mark Carney）討論發行加密貨幣的機會與風險。

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