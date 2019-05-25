違反間諜法 美起訴維基解密阿山吉

2019-05-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國司法部廿三日以爆料網站「維基解密」創辦人、四十七歲的阿山吉二○一○年非法公布軍事和外交機密檔案等，違反「間諜法」為由，正式控告他，也立刻引發侵害新聞自由的爭議。阿山吉四月被趕出厄瓜多的駐英大使館後，因棄保潛逃正在倫敦坐牢，刑期尚餘十一個月。英國政府會否同意美方已提出的引渡請求，目前還不清楚。

司法部在起訴書上羅列十八條罪狀，指控阿山吉公開含有秘密的軍事與外交消息人士姓名文件，危及和美國政府合作的消息人士之人身安全，傷害美國及其盟邦並資敵，還與前美國陸軍情報分析師曼寧共謀，取得機密情資，損害國安。

司法部還指稱，美國國務院曾「懇請」阿山吉勿洩漏消息人士身分，但維解不予理會。若十八項罪名都有罪定讞，刑期可能達數十年。在司法部四月的起訴書中，他僅被控和曼寧串通，駭入五角大廈的電腦，竊取數十萬有關阿、伊戰爭的美軍報告。

對此，阿山吉的律師波拉克表示，此一對阿山吉「前所未聞的控告」，「使所有致力將美國政府至今採取的行動告知大眾的記者陷入危險」。美國「新聞自由記者委員會」（ＲＣＦＰ）亦稱，本案係對媒體自由的「迫切威脅」。「美國公民自由聯盟」（ＡＣＬＵ）也指稱，一名出版人因揭露真相而遭控告，此乃史上首例。

然而，司法部助理部長戴莫斯（John Demers）強調阿山吉「不是記者」，其行為並不受法律保障，因為負責任的行為者、記者等人士，不會故意公布秘密消息人士姓名，使他們陷入險境。阿山吉曾於二○一○年八月受訪時，對此表達「遺憾」。

維解則抨擊司法部此舉「瘋狂」，廿三日乃新聞工作和保障新聞自由的美國憲法第一修正案的「末日」，係對全球新聞自由「前所未有的攻擊」和「美國法律的域外適用」。無國界記者組織（ＲＳＦ）亦表示，當那些告知大眾訊息的人因敲響警鐘而遭起訴，會對新聞自由與調查報導造成直接威脅。

美國前司法部長霍德發言人的米勒（Matthew Miller）說，控告已宣示不洩漏機密資訊的政府官員與控告公布或收集資訊的記者等民間人士，是兩回事。普立茲獎得主赫許（Seymour Hersh）也說，「今天是阿山吉，明天或許就輪到紐約時報等登載他提供的重要新聞與資訊的媒體。」

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