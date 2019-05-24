人類情緒解讀裝置 解決撲克臉

2019-05-24

〔編譯周虹汶／彭博廿三日報導〕隨著機器學習、語音及影像辨識等人工智慧進化，科幻小說裡頭常有的機器辨識人類情緒情節，在不久後的將來可望成真！跨國電子商務企業「亞馬遜公司」研發中的穿戴式聲控裝置「Dylan」，即可透過穿戴者的聲音，辨識當事人情緒並提供改善建議，有望成為不知不覺臭臉示人者增進人際關係的利器。

「亞馬遜公司」儘管在智慧型手機軟體市場上，不敵蘋果手機或谷歌安卓系統，但明確展現成為語音辨識軟體結合消費電子產品的領導者野心：二○○四年創立之子公司「一二六實驗室」（Lab126）曾發表智慧型手機「Fire」、智慧音箱「Echo」，就充分結合亞馬遜語音軟體研發團隊催生的智能助理「Alexa」；開發中的無線耳機、家用機器人，也見「Alexa」大展長才。

彭博廿三日獨家報導指出，「Dylan」乃「一二六實驗室」與「Alexa」研發團隊攜手合作的另一案例。它被設計成戴在手腕上的健康裝置，內建麥克風，與相應的智慧型手機應用程式配對成功後，可根據穿戴者的聲音判別其情緒狀態。

根據一份一七年在美國提出的專利申請資料，發明標的物可分析聲音模式，進而判定使用者喜悅、憤怒、懊悔、悲傷、恐懼、嫌惡、無聊、緊張等情緒狀態。例如一名女子擤著鼻涕向「Alexa」喊餓，智能助理就會察覺她感冒，進而詢問是否需要來一份雞湯食譜，亞馬遜去年取得這項專利。亞馬遜也獲得從背景噪音分辨穿戴者話語的語音辨識技術專利，這也將是「Dylan」優勢之一。

不過「Dylan」的研發進度、是否成為商用裝置，或協助發想出其他健康裝置、廣告客群和產品創意，目前一律未知，因亞馬遜一向放任旗下團隊自由實驗，部分成果甚至從未放入市場流通檢驗。亞馬遜拒絕評論彭博報導。

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