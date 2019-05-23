中國反美出奇招 貿易戰歌曲壯膽

2019-05-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在美中貿易角力白熱化的背景下，中國社群媒體近來瘋傳一首鼓吹反美情緒、名為《貿易戰》的歌曲，其中歌詞寫道「太平洋上展開了貿易戰」、「不怕他蠻橫來挑戰」、「肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫」、「把肇事者徹底打翻」等，暗喻中國將在美中貿易談判取得勝利。

該首《貿易戰》採用一九六○年代中國抗日戰爭電影《地道戰》的主題曲旋律，歌詞由中國退休官員趙良田新填而成；趙良田告訴彭博，《貿易戰》去年在網路發布時，沒有獲得太多關注，本月初他花費約二三二美元，召集其他退休長者重新合唱錄製該曲，未料十七日上傳微信後，隨即獲得廣大回響。

趙良田表示，製作《貿易戰》是因為「自貿易戰爆發以來，我總有想做點什麼的衝動」。在微信等社群媒體上，許多中國網友大讚趙良田為「愛國英雄」，部份網友戲謔地表示，這首歌曲正是中國「打擊」美國的有力武器，亦有網友暗指「落後國家才會推動這類思想工作」。

此前，中國電視台與網路影音平台許多在美國取景、探討美中文化差異的新劇，都遭到當局停播或「無限延期」。與此同時，北京政府則指示官媒，每天早上七時播送國歌《義勇軍進行曲》。

中國國家主席習近平二十二日結束為期三天的江西考察行程，並在演講時強調江西是紅軍長征集結出發地，而中國現正處在「新長征」路上，定要「戰勝來自國內外的各種重大風險挑戰」。分析認為，習近平此番說詞是要告誡中國民眾做好打貿易持久戰的準備。

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