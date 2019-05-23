梅伊提二次公投交易 被脫歐派打臉

2019-05-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國首相梅伊推出的脫歐協議草案，迄今三度在國會闖關失敗，為此，梅伊二十一日做出重大讓步，保證若國會議員支持她的新版「脫歐協議法案」（WAB），她願讓議員投票表決是否推動二次脫歐公投。但梅伊的提案一公布，立刻遭到保守黨內脫歐派人士與主要反對派工黨的反對，英國媒體更一面倒的稱她注定失敗。

英國下議院預定於六月三日起當週，投票表決梅伊的新版「脫歐協議法案」。梅伊二十一日在電視演說時承諾，新版法案將包括過去她一直反對的「要求投票是否舉行二次公投」，將給英國人民一次機會批准或否決脫歐條款。二次公投是工黨的主要訴求。

反對黨抨擊老調重彈

梅伊強調，下次表決是終結政治僵局的「最後機會」，指稱這是「新的脫歐協議」。她在這次版本提出十項誘因，包括暫時性關稅同盟、維持高標準勞工權利及環境保護等，這些都是工黨的主要要求。另外，梅伊也致函工黨黨魁柯賓，要求他妥協以讓脫歐順利進行。然而，柯賓抨擊，梅伊的新版法案是老調重彈，工黨不會支持。

除了反對派，梅伊的盟友也不支持。保守黨脫歐大將、前外交大臣強森推文回應，新版法案違背上次公投民意，他不會投票贊成。力挺梅伊政府的北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）也指出，新版協議仍保有舊版的「致命缺陷」。

梅伊的脫歐協議已三度失利，上次投票是在今年三月，在眾議院六百五十席中，以五十八票之差闖關失敗。梅伊政府希望在七月二十日下議院夏季休會前通過此案，歐盟最新設定的脫歐最後期限是十月三十一日。梅伊已承諾在第四次表決後，訂出她的下台時間表，強森是黨內熱門取代人選。

英國多數分析家及報紙都認為，梅伊幾乎沒有機會獲勝。左傾的《衛報》寫道，議員拒絕「新的」脫歐協議，梅伊贏得支持的最後努力未達預期。《泰晤士報》也寫說，保守黨拒絕梅伊的最後脫歐協議嘗試。疑歐派《每日電訊報》則稱梅伊「絕望、迷惑、注定失敗」。

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