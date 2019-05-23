減少火化碳排 華盛頓州推遺體堆肥化

2019-05-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國西岸華盛頓州廿一日開全美先例，將人體堆肥合法化，盼能藉此減少土葬或火化遺體所產生的碳排放。致力環保的華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）已簽署此一法案，預定明年五月生效，屆時在該州過世者，可選擇是否要讓自己的遺體以一種被稱為「重組」的過程，轉化成適用於園藝的肥料 。

一如可以留下撒在某處的親人骨灰，死者家屬可以保留這些堆肥土，或者直接拿來種菜或種樹。支持遺體堆肥法案的華盛頓州州參議員裴德森（Jamie Pedersen）就說，相較於會釋放二氧化碳與粒子到空氣中的火葬，以及血水與福馬林等化學物質會污染地下水的傳統土葬，遺體堆肥是較為環保的另類安葬方式。

環保做法開美國先例 教會批褻瀆死者

裴德森提出遺體堆肥法案是受到鄰居史貝德（Katrina Spade）的啟發。史貝德在念建築研究所時，開始研究葬儀業，然後從農夫多年來以堆肥解決牲口屍體的方式，想到可以將之用於人類大體，以及發現混合木屑、苜蓿與麥稈所產生的氮與碳，能加速放置在溫、濕度受到控制的轉動中容器內的大體自然分解。

華盛頓州立大學去年已對六具捐贈大體進行堆肥分解測試，與史貝德共同研發出人體堆肥法。大體被安置在六角形鋼製容器內，與木屑等物質混合，接著封閉鋼製容器後轉動，屍體就會在三十天內被微生物分解，變成大約兩台手推車容量的有機堆肥土。史貝德稱這個過程是「自然有機分解」，她的公司收費預計是五千五百美元（約十七萬三千台幣），比火葬略貴，但遠比土葬便宜。

華盛頓州州法原本只規定以掩埋與火化方式處理遺體，但如今除了增加堆肥分解，也允許以高溫、壓力、水與鹼液等化學物質來鹼水解（alkaline hydrolysis）遺體。鹼水解遺體已在另外十九州合法化。

但並非所有人都能接受以如此環保的方式處理故人遺骸。就有憤怒的選民痛批裴德森推動的遺體堆肥法噁心又不尊重死者，華盛頓州天主教會認為，遺體分解不尊重死者，有違天主教教義。總部設在加州的綠葬協會（Green Burial Council）認為，遺體分解是「有趣的概念」，但很好奇外界對此概念的接受度。

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