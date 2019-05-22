家有汪星人天注定》研究：基因影響你是否養狗

2019-05-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國和瑞典研究團隊日前刊登於知名期刊《科學報告（Scientific Reports）》的最新研究發現，「人類養狗」除了受到後天環境因素影響之外，先天的基因遺傳影響也佔了很大一部分原因。該研究分析瑞典三萬五千零三十五對雙胞胎飼養狗隻的情況，發現「養狗」明顯受到遺傳因素影響。

瑞典烏普薩拉大學流行病學副教授、研究主要作者佛爾（Tove Fall）表示：「我們驚訝地發現，人類的基因組成對於他們是否選擇飼養狗隻具有重要影響作用。這在許多理解狗隻與人類相互作用的面向上，具有重要意義。」

研究「雙胞胎行為」是一種常用的科學分析方法，用於了解後天環境、先天基因對生物行為的影響；擁有同樣遺傳基因的同卵雙胞胎，與異卵雙胞胎的行為差異分析，可顯示出遺傳因素在特定生物行為上所發揮的影響程度。

研究作者麥葛納森（Patrik Magnusson）表示：「該研究雖無法確切找出參與人類決定是否養狗的基因，但已首次證實環境和遺傳在選擇養狗這件事情上，擁有同樣重要的影響作用。研究的下一步，便是確認哪些基因會影響人類是否養狗。」

狗隻與人類至少已共同生活一萬五千年。統計顯示，全世界約有九億隻狗被人類所飼養；在北美洲和歐洲，飼主的數量分別為四千八百五十萬人與四千三百萬人。此前，亦有多項研究指出，養狗有益飼主健康。

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