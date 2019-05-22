印尼總統佐科威連任 對手斥舞弊嗆告

2019-05-22

計票逾月終揭曉

對手普拉伯沃拒認敗選 發動抗爭並上訴憲法法庭

〔編譯魏國金／綜合報導〕印尼上月十七日舉行大選，在歷經逾一個月的計票後，印尼選舉委員會二十一日凌晨宣布，總統佐科威以五十五．五％的得票率領先對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）近十一％，贏得連任。普拉伯沃以選舉充斥「舞弊與違規」為由，拒絕承認敗選，並表示將向憲法法庭提出上訴。數萬軍警二十一日部署雅加達各地，嚴防爆發街頭動亂。

數萬軍警進駐雅加達 防街頭動亂

佐科威在勝選演說中表示，他與競選搭檔、保守派伊斯蘭教士安明（Ma’ruf Amin）「將做為印尼全體人民的總統與副總統」。極端民族主義者、前將軍普拉伯沃呼籲支持者保持冷靜，他的選戰主管蘇弗米指出，將依法在三天內向憲法法庭提出上訴，挑戰選舉結果。

憲法法庭發言人法賈爾表示，若證據充分，法庭將裁定該案成立，並在原告交付所有證據後十四天內做出判決，該判決不得再上訴。他說：「法院可全數或局部駁回、批准申請者要求，法院可能下令選委會重新驗票或重新投票，不過，同樣端視提交給法庭的證據。」他補充，當選人必須在十月完成宣誓。

六十七歲的普拉伯沃是印尼前獨裁者蘇哈托的女婿，二○一四年的大選他同樣敗給佐科威，也一樣以大規模舞弊為由向法院提出上訴，但因證據不足而遭駁回。他近日表示，他不相信法院會實現正義，因此他可能動員「人民力量」，進行數天的街頭抗爭。

當局預料普拉伯沃支持者將湧入雅加達，數萬軍警二十一日在雅加達提高戒備，除有荷槍實彈的軍人戒護選委會總部，並設置刀片蛇籠路障。警方上週逮捕三十一名與極端組織伊斯蘭國（IS）有關的恐怖嫌疑份子，當中有些計畫在反選舉示威活動引爆炸彈，製造混亂。

分析家與選務官員對普拉伯沃的指控抱持質疑。政治分析家奧羅克表示，這場選舉發生的疏漏整體而言相當小，普拉伯沃陣營「渲染小缺失，顯然意圖左右輿論風向」。該選舉結果與投票當日，依據投票所樣本進行的初步「快速計票」結果相仿。在印尼三十四省中，佐科威在二十一省勝選，他在度假勝地峇里島與人口稠密的東爪哇告捷，而普拉伯沃在保守的亞齊特區及西爪哇大勝。

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