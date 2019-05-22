北韓女難民在中國淪性奴 最小僅9歲

2019-05-22

6成被迫賣淫或拍攝網路色情片

〔編譯管淑平／綜合報導〕關注流亡北韓人權益的非營利組織「韓國未來倡議（Korea Future Initiative）」二十日發表報告指出，有數以萬計的北韓女性設法逃離北韓的壓迫和貧困，卻被賣到中國淪為性奴，被迫賣淫或拍攝網路直播色情影片，這些人口販賣活動受害者年紀多半在十二到二十九歲之間，但也有年僅九歲者。

人權組織：中國非法性剝削女難民 年營利逾億美元

目前並無中國北韓難民人數的官方統計數據，不過，報告估計人數多達二十萬人，以女性居多，且因是非法難民，缺乏法律保障、也無法轉赴第三國；報告說，約六十％的北韓女性難民是被賣到當地從事性交易，其中近五成被迫賣淫，三十％被賣給中國男人當老婆，另有十五％被迫拍攝網路直播色情視訊。這些性剝削年營利至少一億零五百萬美元。

這份報告耗時兩年調查，包括第一手訪談四十五名受害婦女。報告說，強迫賣淫已經取代買婚，成為販賣北韓女難民性交易的主要管道，以十五到二十五歲為主，地點多半在有龐大移工人口的中國東北地區的妓院，賣淫一次僅三十人民幣。

強迫拍性愛視訊放送全球 訂戶也有南韓人

強迫拍性愛視訊是近十年才出現的新剝削型態，雖屬起步階段，但是受害人數逐漸增加，甚至有年僅九歲者，不僅在鏡頭前做出性愛動作，有的還遭性侵，向全球收視者直播；在這些付費直播網站，只要付六十到一百一十美元，就能觀看一次直播九到十四歲北韓少女性愛影片，許多訂戶顯然是南韓人。

一名崔姓婦女說，她被帶到公寓，見到有尚未進入青春期的女孩大感震驚，「那裡有一張床，床前放了電腦和網路攝影機的桌子，四個男子…集體性侵我；第三個男人要開始性侵我的時候，我已經流血了…其他的我不記得了。」至於被賣為新娘者，多半被賣到鄉村地區，價錢在一千到五萬人民幣不等，也有遭中國丈夫性侵、虐待的遭遇。

報告作者尹熙順（Yoon Hee-soon，譯音）指出，這些北韓婦女有的是逃到中國後遭綁架、甚至是被捕後被警察賣掉，有的是直接從北韓被賣到中國，「許多人被賣不止一次」；人口販賣網路擴及北韓，當地有「次級仲介」尋找下手對象。

這份將提交給英國國會的報告指出，逃離北韓的女性一向是人口販子目標，近年由於中國境內需求增加，此問題已惡化；「譴責還不夠，只有具體行動能瓦解中國的性交易產業、對抗仇視女性的北韓政權，拯救散落在中國妓院、偏鄉及網路色情視訊賊窩的性奴。」英國國會北韓小組共同主席奧頓（David Alton）說，KFI這項調查揭露「駭人聽聞」的侵犯行徑，並指販運北韓女性與中國一胎化政策扭曲兩性平衡有關聯。

關注流亡北韓人權益的非營利組織「韓國未來倡議（Korea Future Initiative）」二十日發表報告指出，數以萬計的北韓女性設法逃離北韓壓迫，卻被賣到中國淪性奴，被迫賣淫或拍攝網路直播色情影片，最小才九歲。（取自網路）

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