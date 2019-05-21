美軍醜聞 潛艦流傳「強暴名單」

2019-05-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國軍事網站Military.com近日揭露，美國海軍俄亥俄級核動力潛艦「佛羅里達號」（USS Florida）上，流傳著兩份「強暴名單」（rape list），記載男性水兵評比女性同僚的外表、性格及對她們的性幻想，用詞猥褻且具性別歧視，海軍高層已對涉案人員進行處分。

依據美國「資訊自由法」（FOIA）取得的七十四頁調查報告，佛羅里達號自二○一八年二月起，成為第二艘整合女兵進船組人員的潛艦，一七三名人員中，女性佔三二名。四個月後，二名士兵在內部電腦網路上發現兩份強暴名單，呈交給一名女士官後導致醜聞曝光。

調查指出，強暴名單上記載女兵的名字，男性士兵以「星號」評比她們的容貌等，每隔幾週上傳更新，讓他們重新投票評分。他們在名單中以侵略性用詞，形容對女兵們的性幻想，但未提到非自願性侵行為。

之後，女士官立即呈報上級，同時拍照留下證據，傳給男友及家人，因為她相信上級不會妥善處理，可能刻意掩蓋醜聞。消息傳開後，女兵人人深感恐懼、憤怒及反感，就連不少男兵亦感厭惡。艦上籠罩著不信任的氛圍。有女兵透露，她開始懷疑每位男性同僚的操守。

調查顯示，潛艦指揮官柯查（Gregory Kercher）知情後曾展開初步調查，但以證據不足為由未迅速採取行動。部份女兵亦受上級指示息事寧人，以免擴大事端。海軍第十潛艇大隊指揮官亞布龍（Jeff Jablon）知悉後，以處置不當、未能通報上級等疏失將柯查革職。

對此，美國海軍潛艦部隊女發言人凱勒（Sarah Self Kyler）表示，兩名涉事入伍士兵已被免職，已對多名失職人員採取「額外行政處置」。報導指出，一名涉事人員已受行政處罰。

美國海軍自一一年起讓女性上潛艦服役。一六年，俄亥俄級潛艦「密西根號」（USS Michigan）成為首艘整合女兵進船組人員的潛艦。一四年， 核動力潛艦「懷俄明號」（USS Wyoming）也曾爆出性醜聞，十二名男兵涉及長期偷拍女兵及軍校生洗澡及更衣。

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