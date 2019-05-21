貿易戰燒到影劇圈 中國戲劇禁提美國

2019-05-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與中國的貿易戰如火如荼，戰線還擴及其他領域。除了中國中央電視台最近一連四天播放描述中國「抗美援朝（北韓）」的戰爭片，題材涉及美中兩國的社會與生活、探討雙方文化差異，以及在美國取景的新戲劇，被認定為「不合時宜」，不是遭到停播或「無限延期」，就是被迫改名。

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）二十日報導，由中國一線男星孫紅雷等知名演員主演的「帶著爸爸去留學」，以近年熱門的父母陪讀留學話題為主軸，探討教育觀念、親子關係等議題，劇情主要圍繞著美國展開，刻劃美中文化差異，原定十九日首播，當天卻未能如期上檔。製作公司和電視台對此均三緘其口，電視劇及網路劇資訊發佈平台「微博電視劇」則爆料，這部戲遭撤檔的主因就是貿易戰，但隨即被刪除。

另一部以華人律師與留學生在紐約邂逅、相知相惜為題材的連續劇「在紐約」，「不巧」在美中貿易戰去年七月上旬正式開打後開拍，雖一度改名為「我在北京等你」，勉強通過片名審查，但仍無法在原定的十九日首播，顯然也遭到延播命運。

中國網友紛紛留言表達失望或憤怒，有人說「太慘了」、「（發揮抗美援朝精神）這宣傳…無言了，啥年代了，還搞群眾運動那套」、「Ａ股已經被炸平了（指中國股市因貿易戰而重挫）…算了吧」。

此外，美國熱門影集「權力遊戲」（Game of Thrones）十九日播出第八季完結篇，但中國授權播放平台「騰訊」二十日宣布，該戲結局因「介質傳輸問題」，無法如期上線，播出時間將另行通知。許多中國劇迷認為，這也和貿易戰有關。

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