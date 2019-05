抵抗中國 加拿大號召坦克人

2019-05-21

〔編譯孫宇青/綜合報導〕受到美國和中國的貿易戰影響,許多產業淪為砲灰。加拿大政府去年底應美國要求,逮捕涉嫌違反美國法令的中國電信巨擘華為公司財務長孟晚舟後,中方對加國祭出一連串報復措施,包括禁止油菜籽等農產品進口。對此,加國非營利組織「西裝與靴子」(Suits and Boots)發起「抵抗中國」(Stand Up to China)運動,號召加人化身「坦克人」,阻擋「中國坦克輾過加國油菜籽田」(見圖,取自卡加利先鋒報網站)。

「西裝與靴子」創辦人彼得森(Rick Peterson)近日投書「卡加利先鋒報」(Calgary Herald),以北京當局在一九八九年六月四日出動坦克鎮壓學生運動為例,指出「中國坦克」如今也試圖輾過無辜的加國農民,包括在三月份以驗出「危險性有害生物」為由,撤銷加國兩家主要出口商對中出口油菜籽的資格,後又對第三家提出品質不佳的質疑,藉此報復加國擔任美國打手。

油菜籽是加國的高經濟作物,每年為國庫貢獻二六○億美元(逾八二三○億台幣),直接支撐四萬三千名農民的生計,相關工作機會達廿五萬個。中國則是加國油菜籽出口的第一大國,每年進口值達廿億美元(逾六三三億台幣)。在中國對油菜籽下禁令後,豌豆、大豆和豬肉也被列入黑名單,愈來愈多加國農民成為美中衝突的「人質」。

加國政府對此採取「寧靜外交」策略,希望安撫北京的怒氣,並尋求解方,但可能耗時數年。因此,去年四月成立、旨在捍衛加國農業和能源產業藍領利益的「西裝與靴子」,已發動三千七百名成員透過電話或電子郵件,接觸並施壓駐加中國官員解除禁令,並敦促與中國有往來的貿易協會、文化團體、教育機構、體育組織和企業應援,呼籲更多民眾挺身而出。

文中強調,起身對抗「坦克」需要勇氣,卅年前北京天安門廣場上孤獨的「坦克人」是加人榜樣,加國現在也有自己的坦克人;若不願挺直腰桿抵抗,恐將眼睜睜地看著中國坦克從加國油菜籽田輾過。

