400畢業生樂透 美富豪買單逾12億學貸

2019-05-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕進入畢業季節，許多大專院校畢業生被迫扛著助學貸款踏入社會。然而，美國喬治亞州亞特蘭大專門招收非裔學子的「莫豪斯學院」（Morehouse College）畢業生，卻在十九日的畢業典禮上收到「中樂透」般的畢業賀禮︱全美最富有的非裔企業家史密斯（Robert F. Smith）承諾，將為本屆四百名學生償還學貸，金額估計約四千萬美元（約十二．七億台幣）。

莫豪斯學院是專收非裔男學生的私立文理學院，民權領袖馬丁路德．金恩、演員山繆．傑克森（Samuel Jackson）都是校友。在今年度畢業典禮上獲頒榮譽博士學位的史密斯，告訴還未賺錢就先負債的畢業生：「我家八代都在美國生活，我要代表整個家族來為大家加油，設立獎助學金幫大家還學貸。」史密斯還說，在場的學生就像「我的班級」，「我相信這麼做是值得的，因為他們會將善舉傳承下去，幫助更多非裔美國人改善生活」。

學院發言人表示，這是該校有史以來獲贈的最隆重禮物，在場學生及家長起初感到愕然，確定沒聽錯後，獻上如雷掌聲。背負九萬美元（約二八五萬台幣）學貸的畢業生多米爾斯表示，「如果我會後空翻，一定當場表演」。根據美國稅制，收到這份大禮的學生毋須負擔所得稅或贈與稅。此外，「亞特蘭大立憲報」指出，史密斯今年初也捐贈一五○萬美元給該校，做為獎學金及興建一座新公園的經費。

美國《富比世》（Forbes）雜誌指出，現年五十六歲的史密斯畢業於康乃爾大學化學工程系及哥倫比亞大學商學院，在二○○○年創立私人投資公司「Vista Equity Partners」，目前擔任執行長。史密斯早在一五年就超越也曾捐款給莫豪斯學院的電視脫口秀女王歐普拉，榮登全美最富有的非裔美國人。他在今年度的富比世富豪榜上排名三五五，資產總值估計達五十億美元（逾一五八三億台幣）。

根據國際信用評等機構「惠譽」（Fitch）統計，全美現有四千四百萬人背負學貸，其中二五○萬人的債款在十萬美元（逾三一六萬台幣）以上，總金額更突破一．五兆美元（逾四十七兆台幣），為全美第二高的消費者貸款項目，超越信用卡貸款和汽車貸款。

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