效法毛澤東 習近平鞏固政權 重回階級鬥爭

2019-05-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共中央政治局十三日召開會議，由總書記習近平主持，決定自六月起，全黨自上而下展開「不忘初心、牢記使命」主題教育，以「習近平中國特色社會主義思想」武裝頭腦，「不斷鞏固黨執政的階級基礎和群眾基礎」，引發關注。外國媒體解讀，中共重提「階級」概念，被視為與當前美國和中國的貿易戰有關，抑或是貿易戰激化美中、中共黨內及中國國內的階級對立；習近平企圖藉此震懾各級幹部，鞏固他開始動搖的權力基礎。

「美國之音」（ＶＯＡ）十九日引述中國入口網站「察網」文章報導，美中對峙已從貿易，全面延伸到經濟、外交、教育、軍事等層面；這不是兩國人民的對立，而是「衰落大國與新興大國兩種發展道路的對峙」，乃「美國壟斷資本上層建築，與高揚馬克思主義勞動價值觀的中國共產黨人的對峙」，也是「不同階級基礎間的對峙」。

文章挑明，中共已不再迴避目前中國「國內兩極分化為不同階級的矛盾」，因為中國內部始終存在以改革開放為外衣，堅持美國資本主義理念、立場及利益，成為白宮高官所期待的勢力。

前共青團機關報《中國青年報》編輯李大同指出，中共以階級、而非法治看待美中關係，以及黨內與國內的不同觀點，凸顯中國已徹底倒退回毛澤東時代，利用階級來劃分、鬥爭，挑起社會對立。李大同批評，劃分階級是毛澤東時代破產的意識形態，曾給中國帶來巨大災難，現在習近平重新從「歷史垃圾箱」中撿起來，沒有絲毫積極意義。

「法國國際廣播電台」（ＲＦＩ）則指出，中國「文化大革命」在一九七六年結束後，階級概念基本上被「階層」取代。然而，在階級未消滅前，還需要階級鬥爭做為武器，有點類似毛澤東時代的「整黨整風」，可能和美中貿易戰使中共與習近平陷入困境有關，習欲藉此固權。

不過，中國文化部中國文化研究所研究員劉軍寧指稱，前述這類解讀不過是「海外媒體的理解」，中共從來沒有放棄階級概念，階級在中共黨章和中國憲法裡都存在。

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