亂石砸死同性性行為 汶萊暫緩實施

2019-05-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東南亞國家汶萊上月開始實施根據「伊斯蘭教法」所訂定的新刑法，針對同性性行為及通姦等情事，最高處以鞭刑或亂石砸死，引發聯合國、人權組織及喬治克隆尼（George Clooney）、艾爾頓強（Elton John）等影視明星齊聲砲轟，甚至導致汶萊企業被抵制，終於迫使汶萊蘇丹（國家元首兼總理）哈山納波嘉（Hassanal Bolkiah）在五日表示，將暫緩實施這項飽受批評的嚴刑峻法。

這是汶萊上月三日全面落實新刑法以來，蘇丹哈山納波嘉首次針對外界批評做出回應。他在全球穆斯林六日展開齋戒月的前一晚，在電視演說中宣布，將暫緩實施「伊斯蘭刑事法典」（ＳＰＣＯ）中有關死刑的法令。不過，他仍強調，外界對於ＳＰＣＯ有許多質疑和誤解，相信一旦消弭這些誤會，「這部法律的價值將顯而易見」。總理辦公室也罕見地發布哈山納波嘉談話的英譯版本。

汶萊二○一四年就已開始分階段實施ＳＰＣＯ，而在今年啟動的新法令下，男性性行為、通姦、強姦、婚外性行為、侮辱或誹謗先知穆罕默德、詆毀或竄改《可蘭經》、褻瀆伊斯蘭教等罪行，一律處以鞭刑、石刑等極刑。盜竊者則可能被處以斬斷手足的懲罰。雖然同性戀在汶萊長年被視為犯法，但過去最高僅被判處十年徒刑，新法讓汶萊許多同性戀者活在恐懼中。

儘管這套嚴刑峻法已暫緩實施，但人權組織「汶萊計畫」（The Brunei Project）創辦人沃夫（Matthew Woolfe）仍表示，僅是暫緩法令，「無法改變什麼」，ＳＰＣＯ中令人憂心的人權漏洞，並未真正獲得解決。他強調，歐洲議會和美國國會等國際譴責與施壓，是迫使蘇丹讓步的主因，「我不願看見民主國家在此時退縮，一旦風波平息，恐無人可阻擋政府重新開始實施法令」。

國際人權組織「人權觀察」（HRW）亞洲部副主任羅柏森（Phil Robertson）更痛批，整套ＳＰＣＯ都是欺壓人權的法令，在現代社會「沒有立足之地」，理應全部廢除，「蘇丹暫緩實施其中最可怕的死刑，只是在等待國際上的批評和怒氣平息」。

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