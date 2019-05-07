巴拿馬準總統︰美輕忽中美洲 中國趁虛而入

2019-05-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕戰略地位重要的巴拿馬五日舉行總統大選，選舉法院在開出九十五％的選票後宣布，在野的中間偏左「民主革命黨」（ＰＲＤ）候選人、前農業部長柯狄索（Laurentino Cortizo），以三十三％得票率，險勝三十一％的中間偏右「民主變革黨」（ＣＤ）候選人魯斯（Romulo Roux），兩人差距不到四．一萬票。柯狄索預定七月一日就職，任期五年。他五日接受路透專訪時，呼籲美國應該更關注中美洲，否則中國將會迎頭趕上。

柯狄索︰重新檢視中國高鐵計畫

六十六歲的柯狄索擁有美國德州大學奧斯汀分校博士學位，曾經營牧場、擔任國會議員，也是德大美式足球隊的球迷，小孩持有美國護照。他在這次選戰中主打反貪腐，矢言當選後將「解救與轉變巴拿馬」。國際調查記者同盟（ICIJ）在二○一六年披露巴國法律事務所「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）一一五○萬份詳述全球富豪如何境外避稅的「巴拿馬文件」，巴國形象大受影響，國內也出現縮減貧富差距和肅貪呼聲。

柯狄索將接替現任總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela），瓦雷拉任內決定與台灣斷交，改與中國建交，並簽署基礎建設計畫，引發美國關切。中國國家主席習近平二○一八年十二月訪問巴國時，雙方簽署十九項合作協定。柯狄索表示，美國乃巴國主要戰略夥伴，若美國忽視其長久以來的「後院」，就是邀請中國趁虛而入。他強調，有必要也已要求美國更關注中美洲，因為中國已獲外交支持，近年也增加在當地的投資。

巴拿馬運河為美國於二十世紀初監造，直到一九九九年底才正式將運河控制權移交巴國，每年通過的貨運價值約達二七○○億美元，美、中兩國現為運河最大與第二大用戶，未來柯狄索不得不在兩國利益間維持平衡。他曾和中國駐巴國大使有過「坦率」對話，強調巴、中關係必須平等互利；他當選後，將重新檢視和中國的高鐵計畫，希望這類基建工程可聘僱更多本地勞工。

在美國總統川普批評中美洲國家未採取相應措施，阻止湧向美國的移民潮時，中國則以提供基建的融資和投資吸引這些國家。巴國、薩爾瓦多和多明尼加相繼改與中國建交。由於川普未實現美國將增加投資與援助的承諾，宏都拉斯已聲稱可能跟進。

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