聯國報告︰百萬物種瀕絕 許多恐數十年間消失

2019-05-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯合國六日在一份有關現代文明對自然世界危害的劃時代報告中指出，不斷追求經濟成長，加上氣候變遷衝擊，導致地球八百萬動植物及昆蟲物種中，有多達一百萬面臨滅絕風險，其中許多可能在數十年內滅絕！報告結論強調，唯有擁護「後成長」（post-growth）的新經濟形式，對人類未來至關重要的生態系才可能脫離崩解邊緣。

這份名為「全球評估」的報告，由聯合國「生物多樣性與生態系服務跨政府科學—政策平台」（IPBES）所編纂。來自全球五十國共四百五十名專家耗時三年，梳理一萬五千份半世紀以來有關全球化工業社會興起對地球衝擊的科學論文，共同編纂這份長達一千頁的報告。

50國科學家︰人類經濟模式要改變

報告指出，當前物種滅絕速度比過去一千萬年的均速快了數十倍，甚至數百倍。報告直指導致生物多樣性銳減的五種人為因素：第一，將森林、草原與其他地區轉變為農地、城市與其他開發；棲地的流失造成動植物無處安身，地球約四分之三的土地、三分之二的海洋與八十五％的重要濕地，已遭嚴重改變或喪失；在陸地，逾五十萬物種沒有足夠棲地可長久生存，最終恐將滅絕，海洋的狀況也不遑多讓。

第二，全球海洋過度捕撈，有三分之一的魚類資源遭濫捕。第三，燃燒化石燃料所導致的氣候變遷，衝擊物種生存，近半數的陸地哺乳動物（不包括蝙蝠）、近四分之一鳥類的棲地，因全球暖化而重創。第四，土地與水資源污染。全球每年有三億至四億公噸的重金屬、溶劑與有毒污泥被丟入各地水體。第五，外來物種危害本土動植物：自一九七○年以來，每個國家的侵入性外來物種已攀升七十％，一種細菌即可威脅近四百種兩棲類生物。

全球升溫1度 就危及99％珊瑚礁

報告說，對抗氣候變遷與搶救物種同等重要，兩個問題彼此交織，珊瑚礁就是氣候變遷與物種流失相互影響的最佳範例：升溫攝氏○．五度，全球珊瑚礁將縮減七十％至九十％；升溫攝氏一度，全球九十九％的珊瑚礁將岌岌可危。

IPBES主席、英國科學家華森（Robert Watson）說，「以往的商業模式是一種災難」，只有人類社會準備對抗致力於維持現狀的「既得利益」，才可能恢復並永續利用自然。他強調，「透過轉換型變革（transformative change），亦即根本性的、系統性的重新組織科技、經濟與社會因素，包括典範、目標與價值」，才可能救亡圖存。

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