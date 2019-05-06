港媒︰南海衝突風險升高

2019-05-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕近期有多達兩百七十五艘中國船隻，其中多半是漁船，湧現菲律賓佔領的中業島海域，不僅激怒菲國，也凸顯衝突一觸即發的可能。香港「南華早報」五日報導，中國在爆發主權爭議的南海持續增加非軍事船隻部署，恐將升高區域衝突的風險！廣州暨南大學南海問題專家張明亮指出，北京的相關舉動，包括非軍事設施的興建，只會有增無減。

新加坡南洋理工大學研究員高瑞連（Collin Koh）指出，這麼大陣仗的船隻之所以能夠「就位」，主因在於附近的人造島礁，例如渚碧礁不僅是其避風港，這些船隻也可在當地補給物資，然後再返回中業島海域，而無須返回本土漁港。美國海軍作戰部長李察森告訴「金融時報」，中國利用非軍事船隻，包括海警船與看似漁船的民兵部隊，遂行其主權聲索；他已警告中國海軍司令員沈金龍，美國將比照中國軍艦應對這些船隻。

過去幾年，中國在南海的軍事活動受到國際嚴密關注，北京因此持續增強其非軍事工具的部署。三月間，廣東海事局表示，近期將建造中國第一艘萬噸級的巡邏船，預定二○二一年九月啟用，屆時將提升中國海事法的執行及搜救能力。去年三座海洋觀測中心在永暑礁、渚碧礁及美濟礁運轉。今年一月間，一座海事搜救中心也在永暑礁建立。

儘管北京堅稱這些設施有助於海事安全，但其他國家仍戒慎以對，特別是因軍民設施的界線模糊，讓中國可操作「灰色地帶戰術」。批評者指出，中國在南海興建軍民兩用設施，使南海問題複雜化，例如中國在永暑礁興建宣稱為民用的機場跑道，但衛星影像顯示有軍機降落，凸顯北京的南海軍事化議題。高瑞連說，中國在人工島礁上的建物，雖宣稱可做為漁民庇護站或其他民間用途，但也可能被軍隊所用；海洋觀測設施雖可促進水文氣象研究及海洋環境監測，但也可能有利於中國在當地的軍事任務。

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