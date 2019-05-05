日民間自製小火箭 首發射成功

2019-05-05

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本首枚由民間自製及發射的小型火箭「MOMO」（漢字為百）三號機，四日清晨在北海道大樹町首次發射成功，不但突破了高度一百公里、大氣層和太空的界線「卡門線」，也如計畫在太空停留四分鐘。小型火箭發射若能商用化，未來將大幅降低太空運輸成本。

「MOMO」三號機是由日本新創公司「星際科技」（Interstellar Technologies，簡稱IST）所研發及發射。創業者為日本鬼才經營者堀江貴文，社長稻川貴大畢業於東京工業大學，大學時曾參加「瘋狂鳥人大賽」，該大賽是由學生自製滑翔翼挑戰飛越琵琶湖的夏季盛事。

堀江在二○一三年邀請稻川擔任IST社長，並著手開發首枚商用火箭「MOMO」，意指以突破高空一百公里為目標。「MOMO」三號機全長十公尺、直徑五十公分，裝滿液體燃料重約一．一噸，這是IST透過網路群募資金製造的第三枚同系列火箭，前年及去年的發射均告失敗，之後日本三菱重工和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）工程師拔刀相助，改善設計。

當地時間四日清晨五點四十五分，「MOMO」三號機在鄉親和出資民眾約一千三百人的目送下，成功打上太空，最高高度為一一三．四公里，並在太空停留四分鐘後掉入太平洋，全程約七分鐘。

「MOMO」三號機可運送重約二十公斤的貨物，這次搭載了高知工科大學開發的觀測裝置，一枚造價僅數千萬日圓，較現有動輒數億至數十億日圓的火箭廉價，未來極具競爭力。

稻川表示，此次發射非常成功，安全性也沒問題；堀江也說「十分完美」，商用化目標已近在咫尺。IST也計畫開發可載運超小型衛星的火箭，並預定於二○二三年加入衛星發射的市場。

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