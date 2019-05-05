日本新天皇接受朝賀 14萬人湧進皇居

2019-05-05

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕月初剛即位的日本新天皇德仁，四日在皇居首次接受民眾的朝賀，皇居一早就聚滿了數萬名民眾等待開門，有超過十四萬人分六批進入朝賀。德仁天皇致詞時感謝民眾前來祝賀，並祝福大家健康幸福，他還表示，衷心日本與各國攜手謀求世界和平，實現進一步的發展。

日本明仁天皇在上月底生前退位成為上皇，皇太子德仁即位成為新天皇，由於少了哀傷的氣氛，再加上日本正處黃金周十天連假，全過像過年一樣充滿歡樂氣氛，皇室也將原本預定十月才舉行的一般朝賀提早於四日舉行。

上午十點第一批朝賀開始，德仁天皇與皇后雅子與皇位繼承第一順位的「皇嗣」秋篠宮夫婦、貞子公主、佳子公主等皇室成員，站上皇宮陽台接受民眾慶賀，退位成為上皇和上皇后的明仁夫婦則未出席。新皇后雅子穿著一襲金黃色的洋裝相當優雅高貴，她面帶笑容並和德仁與其他皇室成員向民眾揮手。

朝賀時間從上午十點開始，以每小時一個批次的方式共分六批開放民眾進入皇居，由於這是德仁天皇即位後首次與一般民眾面對面，一早就有五萬名民眾等待開門，因為人數眾多警方於上午九時十分打開二重橋的正門，提前二十分鐘讓民眾入內接受安檢，至下午三點多最後一批次朝賀結束，共有十四萬一千多人到場，比平成元年的首次朝賀多了三 多人。

四日上午陽光普照，排隊時間大約在二到三小時，中午氣溫來到攝氏二十五度，現場也出現民眾中暑不適的情況，下午三點天候驟變，並降下雷雨，但仍不減民眾想一睹新天皇與皇后熱情。

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