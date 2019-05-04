新憲納自衛隊 安倍重申2020年實施

2019-05-04

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕日本三日迎接令和新時代之後的第一個憲法紀念日，首相安倍晉三在修憲派團體的會議中以錄影致詞強調，二○二○年施行新憲的目標不變，將在「憲法」中寫入自衛隊，為違憲爭論畫下句號。不過，安倍若要在明年完成修憲並實施，關鍵在於今年夏天的參院選舉須掌握三分之二席次。

日本現行憲法於一九四七年五月三日實施，七十二年來從未修改過，以保守派團體「日本會議」為主的修憲派團體，多年來固定於憲法紀念日召開論壇會議推動修憲。二○一六年國會改選後，包括自民黨在內修憲派國會席次超過三分之二以上，跨過修憲動議的席次門檻，促使安倍一七年於該團體會議上的錄影致詞中，首次宣布二○二○年施行新憲的目標，今年致詞重申目標不變。

去年安倍成功爭取自民黨總裁連任，任期至二○二一年九月為止。去年三月，自民黨提出四大修憲內容，包括增列憲法第九條之二明記「保持自衛隊」，以讓自衛隊合憲化、增列重大災害時的緊急事態條款、參院選舉以都道府縣為單位選區保障至少一席名額、保障受教育權。

日本參眾議院於二○○七年依據國民投票法設立憲法審查會，進行憲法草案初審，草案須過半數同意後，才可提交院會表決，經全院三分之二以上席次同意才能正式動議，再交由國民投票。因在野黨及反修憲派的杯葛，兩院憲法審查會一直無法成會，而安倍為給人廣納眾議的印象，並不想強行召開。

日本產經新聞報導，如果要在二○二○年實施新憲，今年內就必須提出憲法修正草案，明年一月向國會提出修憲草案，並在夏天之前完成動議程序。在此之前，關鍵是今年夏天參院的期中選舉，修憲派必須繼續維持目前掌握三分之二席次的優勢。

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