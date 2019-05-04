英地方選舉 朝野兩大黨慘敗

2019-05-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國的英格蘭和北愛爾蘭二日舉行地方選舉，受到英國脫歐進程歹戲拖棚的影響，選民以選票表達對執政黨保守黨與最大在野黨工黨的抗議，令兩黨受到重創；反脫歐的在野黨自由民主黨與綠黨則漁翁得利。

脫歐淪拖歐 選民大反彈

根據英國廣播公司（BBC）三日報導，在改選的二四八個英格蘭地方議會、六個市長與北愛的十一個地方政府中，已知保守黨在英格蘭丟掉逾九百席議員及三十三個地方政府的主導權，工黨也已喪失超過一百席。自由民主黨已取得逾五百席，綠黨則拿下逾一六○席，截稿前尚在開票中。倫敦、蘇格蘭和威爾斯此次則未舉行地方選舉。

對此，首相梅伊坦承，此次地方選舉對她領導的保守黨「非常艱難」，開票結果傳達一個簡單的訊息，即保守黨與工黨兩大黨須繼續進行遭延宕的脫歐進程，並且有所進展。

無黨籍候選人這次大有斬獲，平均贏得二十五％的選票。這次改選的英格蘭及北愛共八千多個職位中，保守黨原先擁有約六十％的職位。英國國會議員迄今仍未表決通過脫歐協議，使脫歐大限自三月二十九日延後至十月三十一日。

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