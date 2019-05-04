散播暴力仇恨 7惡咖臉書被移除

2019-05-04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕社群媒體巨擘「臉書」二日以違反其「危險個人與組織」政策為由，永久性移除臉書及旗下照片分享平台Instagram上七個最具爭議性的用戶帳號與粉絲專頁。移除這些美國最知名政治極端者的帳號，形同取走臉書多年來提供給他們的虛擬大聲公，批評人士雖予以肯定，但也指出，臉書對其平台上名聲較不響亮的仇恨言論者並未處置。

遭臉書「清理門戶」的包括陰謀論家瓊斯（Alex Jones）、他所創辦的網站「資訊戰」（Infowars）、極右派新聞網站「布萊巴特」前編輯雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）、右翼煽動家盧默（Laura Loomer）、「資訊戰」的供稿人華森（Paul Watson）、去年美國國會大選競選失利的白人國家主義者內倫（Paul Nehlen），以及提倡黑人分離主義、稱猶太人是「白蟻」的「伊斯蘭民族」（Nation of Islam）領袖法拉堪（Louis Farrakhan）。

臉書聲明指出，「我們向來禁止宣揚或參與暴力、仇恨的個人或組織」，「可能違反者的鑑定程序牽涉廣大，也致使我們今天做出移除這些帳號的決定」。該決定具永久性，臉書之前聚焦於降低有害內容的散布及違反規定的個人貼文，而非全然禁止用戶使用其平台。臉書一名主管去年就曾發文表示：「我們不認為，禁止分享陰謀論或假新聞的粉絲專頁是正確的方向。」

紐約時報報導，臉書逐件清查違規者的做法並不足夠，因為新的仇恨言論與假新聞幾乎天天在臉書上橫流。臉書也承受監管機構要求整頓其平台的壓力。學者也指出，臉書與其他社群媒體公司長久以來宣稱其平台不是要做為「真相的仲裁者」，然而臉書最新之舉證明他們不只有權利，也有移除假訊息、仇恨言論及散播者的道德責任。

關注美國仇恨團體的非營利組織「南方貧困法律中心」資深研究分析員韓克斯認為，臉書與Instagram還須做得更多，因為「仍有白人至上主義者與其他極端人物，積極利用這兩個平台散播仇恨與偏見」。

對於遭臉書抵制，瓊斯痛批：「這不僅是禁止我，還詆毀我們。」華森強調他沒有違規，希望其他知名的保守派人士能聲援他們，否則下一波將輪到他們。雖然一些保守派及另類右翼人士譴責臉書此舉是「歐威爾式」的言論審查，但也有許多自由主義人士聲援臉書，指這些帳號被撤者是因散播仇恨，而非保守主義。

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