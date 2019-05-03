拜登︰中國自顧不暇 非美國對手

2019-05-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕面對中國日益強大並逐漸成為美國的地緣政治對手，美國前副總統、民主黨總統候選人黨內初選熱門參選人拜登一日表示，中國自顧不暇，並非美國的競爭對手。此話一出，立刻遭堅稱中國是一大威脅的共和黨人反駁。

拜登是在愛荷華州的愛荷華市競選場合發表上述談話。曾任副總統與參議院外交委員會主席多年的拜登告訴群眾，世上沒有哪個國家的領導人，會願意用美國當今所面對的問題，來交換中國自身所面臨的問題，「中國大舉蠶食我們的市場嗎？拜託噢」。拜登說，中國為了處理內政與區域問題已忙得不可開交，連自身貪腐都搞不定，「我是說，各位知道的，他們（中國）不是壞人。你們知道嗎，他們並不是我們的競爭對手」。

拜登在列舉中國面臨的區域問題時，口誤把南中國海（南海）說成中國海，還提及西邊的山。不確定他是否意指喜馬拉雅山下的西藏。

拜登此言並不令人意外，因為他過去經常發表此等論點；隨著他在上週宣布投身二○二○年總統大選，這番友中論調便漸受外界關注，也引發共和黨人反駁。猶他州參議員、共和黨二○一二年總統候選人羅尼在推特上說，拜登此言將引發軒然大波。將轉戰參議院的聯邦眾議員拜恩（Bradley Byrne）則回嗆，他去過一家飽受中國不當貿易操作威脅的美國工廠，「遑論他們（中國）所構成的國安威脅。喬（拜登之名）錯得徹底。」

拜登的發言人貝茲（Andrew Bates）稍後表示，拜登的發言只是要強調，無論美國所面對的挑戰為何，包括崛起中的中國對美國所構成的挑戰，都比不上中國自身所面對的結構性與社會挑戰；拜登深信，唱衰美國與美國人的實力、彈性與創造力不是個好賭注，共和黨要是怕拜登怕到要下這種賭注以獲取政治利益，那就請便。

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