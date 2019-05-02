臉書大改版 聚焦社團、私人通訊、約會功能

2019-05-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕「臉書」（Facebook）創辦人兼執行長札克柏格四月三十日宣布，臉書的電腦版及行動版（手機應用程式）已重新設計，未來將不再以「動態消息」為核心，而是聚焦於「社團」與「私人通訊」，並計畫在多國推出新的約會功能，連結彼此有好感的用戶。

札克柏格在加州聖荷西舉行的年度「F8開發者大會」上宣布臉書改版，強調將改變發展方向，以用戶隱私為優先，私密通訊將是未來趨勢，坦承改版與重建信心有關。此前，臉書曾被批評未能抑制假消息散播，導致二十三億用戶受到操控。用戶在改版後可更輕易地在私人團體中傳遞訊息、分享新聞及其他物件。

臉書改版後將不再強調動態消息（News Feed），也捨棄自推出以來置於網站頂部的招牌藍色橫幅。新設計展示臉書的通訊應用程式、網路市集和影片點播網站，也進一步凸顯熱門的限時動態功能。札克柏格指出，世界變得愈來愈大，也愈來愈緊密，臉書的願景是邁向「數位客廳」。

新設計將為用戶提供更多「私人」和「社團」的連接選項，將不同政治觀點的人連結在一起，而不是以「同溫層」將他們分開。香港南華早報報導，臉書轉向建立聚焦隱私的平台，有意朝中國網路通訊軟體「微信」（WeChat）模式邁進。

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