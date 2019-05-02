中國疑透過華為情蒐 菲國警署要查

2019-05-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國以有間諜疑慮為由，力圖圍堵中國「華為」公司之際，其亞洲盟邦菲律賓的杜特蒂政府卻對這家中國通訊設備商持歡迎立場；不過，上個月菲國國家警察總署（PNP）打擊網路犯罪峰會，選擇華為贊助引起當地媒體質疑後，署長阿巴雅德（Oscar Albayalde）表示，將調查北京是否利用中國「華為」公司設備蒐集情報，罕見地與政府態度不同調。

阿巴雅德四月二十九日說，會指示警署了解與華為疑涉間諜活動有關的說法。在他回應當地媒體的質疑後數小時，菲國媒體Rappler刊登一篇洩漏給媒體的一月二十五日外交部備忘錄，當中提到捷克和法國都已限制使用華為產品，「主要出於安全疑慮」 ；同日，美國國務院副助理國務卿史崔爾提醒，華府會重新評估與使用華為設備的東南亞協防盟邦之間的情報共享。

商業顧問公司「維基戰略」（Wikistrat）新加坡分析師林清興說，警方此舉可能促使已因南海爭議面臨國內壓力的杜特蒂，要對中國採取更強硬立場。他說，此事是否是暫時的小問題，要看此疑慮是否確實存在。

上任後力圖改善與中國關係的杜特蒂政府對華為的態度大致歡迎，資訊暨通訊部代理部長里奧上週在北京召開的一帶一路高峰會會外表示，馬尼拉沒有證據顯示華為威脅國安。不過林清興認為，鑒於艾洛優政府任內中國中興集團行賄爭取菲國寬頻網路系統合約的醜聞，會有民眾支持加強檢視華為。

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