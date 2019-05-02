魯比歐︰中國挑戰自由世界 美應謹慎因應

2019-05-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國共和黨佛州參議員魯比歐四月三十日發表演說，全面抨擊北京的政策，敦促世界警惕中國國家主席習近平的「中國夢」。他警告，在習近平的領導下，中國將無庸置疑繼續走上威權道路，美國必須謹慎因應中國對自由世界的挑戰。

立場鷹派的魯比歐是應「雷根總統基金會和研究所」之邀，參與紀念雷根總統三十五年前訪問中國並發表演說。一九八四年四月三十日，雷根曾造訪中國上海復旦大學發表演說，當時美中正式建交僅五年，期間他稱美中共同合作正在擴大，雙方同意在貿易、技術、投資、科學及管理經驗等層面進行共同合作。

針對前言，魯比歐表示，這是典型的「雷根式」談話，充滿希望與樂觀，但從今日看來，這些與中國合作的樂觀言論，顯得天真且不合時宜。因為八○年代的中國與今日中國截然不同，如今面臨一個必須謹慎對待的轉折點。

魯比歐強調，在華府和美國的政策制定者中，有愈來愈多人達成共識，習近平與共產黨領導下的中國，已成為與美國近乎匹敵的戰略對手。中國正「利用西方自由、開放的國際秩序反對西方」。

中國以舉國間諜方式竊智慧財產

另外，魯比歐也援引統計數據，指稱中國盜竊知識財產權的行為，讓美國年損達六千億美元。他指控，中共實現人類世上最大規模的非法財富轉移，通過強制技術轉移和「舉國間諜」的方式，盜取美國公司、研究中心和大學的創新與創造力。此一驚人數字，超過世界五百大企業中前五十家的利潤總和。

魯比歐痛批，中國利用其龐大經濟，將威權主義的長臂伸向他國、欺凌或收買這些國家。「一帶一路」倡議項目即是例證之一。部份國家已從債務外交汲取教訓，但一些國家仍天真地忽視這些風險。

他譴責，在「六四事件」後，中共加強控制，過去幾年這種鐵腕趨勢在加速，在中國的異見人士、少數民族、宗教信徒、乃至全體國民正付出代價。他在論及新疆「再教育營」時指出，習近平口中的「中國夢」，對幾百萬人來說，成了一個殘酷、沒有終結的惡夢。

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