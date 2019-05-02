關心環保愛登山 新天皇親民指數爆表

2019-05-02

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本天皇依據戰後實施的現行憲法，成為「象徵日本」的虛位君主，剛退位的明仁上皇是現行憲法實施後首位即位的天皇，曾經歷戰禍的他偕同妻子，以慰問災區和訪問國內外舊戰地的「慰靈之旅」，履行「象徵天皇」職責。戰後出生的德仁天皇專長史學研究，曾有留學英國經驗，長期關注水資源環保問題，愛好登山、攝影與音樂，曾爽快答應與路人自拍合影的親民度，更高於他的父親。德仁在新的「令和」時代將如何扮演象徵天皇的角色，頗受各方關注。

德仁出生於一九六○年二月二十三日，九一年被立為皇太子，今天以五十九歲又兩個月的年齡即位天皇，為史上第二高齡，比他的父親明仁以五十五歲即位多了四歲。明仁與德仁均為「象徵天皇」，但父子倆的成長時代不同，明仁兒時受的是帝王教育，當時的天皇不但神聖不可侵犯，而且是三軍大元帥。依據明仁的學友明石元紹說法，兒時的明仁高高在上，以自我為中心，但日本戰敗讓明仁改變，從皇太子時代到即位成為天皇，明仁畢生以「慰靈之旅」修補戰爭傷痕，並在天災發生時與皇后美智子巡視災區、貼近災民。

英國留學 懂多國語言、愛攝影

德仁則出生於戰後承平時代，母親美智子出身平民，雖然身為明仁長子是尊貴的皇位繼承者，但在明仁夫婦的堅持下，並未依照皇室慣例與父母分開居住，德仁與弟弟文仁、妹妹清子都是在父母的慈愛中長大，這可能也是養成德仁熱愛大自然、親和性格的主因。

德仁在歷代皇室成員就讀的學習院完成小、中、高及大學學業，八八年結束該校研究所人文科學研究科的碩士課程。皇室成員中自然科學領域的研究者很多，而德仁選擇攻讀中世紀交通史和流通史，九二年以來一直擔任學習院大學史料館的客座研究員。

八三年到八五年，德仁前往英國牛津大學墨頓學院留學，研究泰晤士河的水運史，水資源研究成為他的終身志業。留英期間，德仁和同學一樣住進學生宿舍，自己洗衣服、燙衣服，假日和同學一起喝酒、逛街購物。

愛好登山的德仁是日本山岳會的會員，有五十年的爬山資歷，爬過一七○多座山岳。德仁還喜好攝影，經常挑選自己拍攝的山岳照片參展。擅長英文還懂法、西、德語的他，至今出訪超過五十個國家，出訪或在國內執行公務時也喜歡攜帶相機。

除了登山與攝影，德仁還會彈鋼琴與拉提琴，大學時參加學校樂團擔任鋼琴伴奏，現在仍定期與學習院校友管弦樂團共同登台演奏。

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