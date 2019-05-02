德仁天皇︰心懷國民、與民同在

2019-05-02

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕走過戰亂的昭和時代與天災頻繁的平成時代，日本皇太子德仁昨天即位為新天皇，宣告「令和」新時代的來臨。德仁在上午的「即位後朝見之儀」儀式中首次發表談話，矢言將心懷國民、與民同在，並遵守憲法做為日本國家與國民統合的象徵履行職責。現年五十九歲的德仁是日本第一二六代天皇，也是首位戰後出生的天皇，令和時代德仁將如何履行「象徵天皇」的職責，令人關注與期待。

首位戰後出生的天皇 象徵性地位受矚目

日本皇居宮殿一日上午舉行「劍璽等承繼之儀」和「即位後朝見之儀」兩項儀式，德仁在承繼之儀中繼承「三種神器」中的劍、璽（勾玉）及國印「國璽」、天皇印「御璽」。隨後在朝見之儀上，接受行政、立法和司法「三權之長」等三百多人朝見祝賀，並發表首次談話，宣告即位。首相安倍晉三也代表國民致賀詞，祝願令和時代平安及皇室更加繁榮。

德仁即位後預定四日開放皇居，接受國民朝賀，今年十月二十二日舉行正式登基的「即位禮正殿之儀」及即位遊行的「祝賀御列之儀」，並於同日起舉行為期四天的「饗宴之儀」，宴請各國元首、使節和來賓約兩千五百人。接著在十一月十四至十五日舉行即位後最重要的祭禮「大嘗祭」，新天皇將今年收成的新穀祭神並親自品嚐，祈求五穀豐收、國泰民安。

10月22日正式登基 11月14、15日大嘗祭

新舊天皇交替適逢日本「黃金週」十天連假，全國充滿了猶如跨年般的歡樂氣氛。包括皇居周邊在內等日本各地，前晚都出現跨夜倒數的人潮，在陰雨中迎接新年代來臨。昨天上午天氣放晴，皇居周邊人潮持續湧現，許多民眾手持國旗，迎接新天皇與皇后搭乘的汽車經過。

令和元年首日，日本各大報也在新天皇即位後發派號外，多對新人搶在一日零時令和到來的一刻登記結婚，日本媒體稱為「令和婚」。令和元年首日出生的「令和寶寶」，也成為媒體報導焦點。

為見證時代轉換，位於東京丸之內的東京中央郵局，昨天一早就出現蓋印令和郵戳的民眾。東京原宿的明治神宮，昨天和今天連續兩天出現大批人潮，排隊領取「平成最終日」與「令和首日」的御朱印，排隊時間長達十小時以上。

與令和年號有深厚淵源的福岡縣太宰府天滿宮，昨天也有大批人潮排隊領取御朱印。改朝換代也創造了「令和商機」，日本各大百貨公司和電器量販店等商家，也比照新年推出「令和福袋」，吸引利用連假逛街的民眾搶購。

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