美宗教報告︰中國打壓人權極其嚴重

2019-05-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國際宗教自由委員會（USCIRF）四月二十九日發表的二○一九年宗教自由報告，點名中國、伊朗、巴基斯坦等十六國「有系統、持續且嚴重地」侵犯宗教自由，將其列為第一級「特別關注國家」，尤其是中國，打壓穆斯林少數族裔宗教信仰和人權的情況「極其嚴重」。

該會主席丹曾多吉（Tenzin Dorjee）指出，去年「全球各地嚴重侵犯宗教自由的情況惡化」，如中國有超過一百萬名維吾爾族穆斯林被拘禁，「個人出於其良心的信仰自由，是基本人權，也攸關一國一地之安全、穩定和經濟活力」，呼籲務必持續不懈努力在世界各個角落，落實人人都能享有此權利。

報告批評中國政府持續打壓藏族佛教、基督教、法輪功、維族穆斯林等「所有信仰」和人權捍衛者，「此行動要消除、抹滅的不僅是信仰宗教之獨立不受干擾，也是宗教和族裔文化及語言遺緒，特別是藏族佛教徒和維吾爾族穆斯林」。

該委員會一九九九年發表第一份宗教自由報告以來，中國與俄羅斯、蘇丹一直是關注焦點；委員鮑爾（Gary Bauer）表示，這些年來二十份報告中的「第一級」國家，中國均榜上有名，「若要評等第一級國家，中國可自成一級」，「他們打擊任何有可能與中國共產黨員、無神論政府競爭的人、教派」。

報告指出，尤其是以維族為主、以及一些哈薩克族的穆斯林少數族裔，依舊受到中國當局監視、抽血採集其DNA等手段嚴酷壓迫，「更嚴重的是，中國政府拆散整個家庭，將八十至兩百萬名成年人拘禁在集中營，導致其中有些人的孩子淪為孤兒」；儘管遭美、英等國嚴詞譴責，北京卻一直未承受後果，「悲哀的是，廣泛的國際社會錯失契機，未能預防今日中國維族和其他穆斯林的遭遇」。

除了中國，被列入第一級「特別關注國家」者還包括緬甸、中非共和國、厄利垂亞、伊朗、奈及利亞、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利亞、塔吉克、土庫曼、烏茲別克和越南。報告指出，這些國家「明目張膽地壓迫宗教或信仰自由」，「二○一八年，全球不可計數的信徒、非信徒，因其信念，持續遭遇種種磨難」。

阿富汗、亞塞拜然、古巴、埃及、印度等十二個國家，被列為第二級嚴重。另外，針對非政府、不在主權政府控制下，但常以暴力行使顯著政治力量和掌控領土的宗教自由侵犯者，報告點名伊拉克及敘利亞的伊斯蘭國、阿富汗神學士、索馬利亞青年黨，以及今年新上榜的葉門青年運動、敘利亞沙姆解放組織（Hay’at Tahrir al-Sham）等五個團體，同列最嚴重的「特別關注實體」。

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