英研究：埋土3年 可分解塑膠袋還能用

2019-04-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著全球興起「減塑」運動，許多民眾紛紛改用可自然分解的塑膠袋，包括「可堆肥塑膠袋」及「生物可分解塑膠袋」等。然而，英國一項最新研究耗時三年，調查這類塑膠袋長期置於戶外、土壤和海洋中的分解狀況，發現生物可分解塑膠袋不僅無法完全分解，甚至還能繼續用來攜帶物品，質疑其環保功能言過其實。研究成果已發表於《環境科學與科技期刊》（Environmental Science & Technology）。

環保功能言過其實

英國普利茅斯大學（University of Plymouth）國際海洋垃圾研究中心學者，首次針對一種可堆肥塑膠袋、三種生物可分解塑膠袋及一種傳統高密度聚乙烯塑膠袋在大自然的分解狀況，進行驗證和比較。自二○一五年七月起，團隊將保持完整狀態的塑膠袋，以及被裁成細條狀、並被放入網狀袋中的塑膠袋，分別置於朝南的戶外牆上、土壤下二十五公分處，以及普利茅斯港海面下九十公分處，並在實驗室設置對照組。

團隊定期觀察發現，在海洋環境中，這三類塑膠袋的表面均在一個月後形成細菌生物膜，而可堆肥塑膠袋在三個月後就已完全消失。在戶外環境中，這三類塑膠袋在九個月後變得脆弱或分解成塑膠微粒。值得注意的是，在土壤環境中，三種塑膠袋外觀大致完好；可堆肥塑膠袋在二十七個月後就已無法承受重量；生物可分解塑膠袋則是埋在土壤三年後，都還具備裝填物品的能力。

研究人員納波爾（Imogen Napper）指出，土壤中的樣本在三年裡「改變非常微小」，生物可分解塑膠袋的承載強度雖不如全新時，但仍裝得下將近二．三公斤的物品。這個結果顯示，雖然這些產品標榜「以植物為本的塑料替代品」，打出「比普通塑料更快回收到自然界」的口號，但經過三年實驗，不論在哪一種環境下，沒有任何一種袋子可完全被大自然分解。生產可堆肥塑膠袋的廠商Vegware也表示，該研究證明，「沒有任何材料有神奇效果」，均須回收至適當的設施。

普利茅斯大學國際海洋垃圾研究中心的負責人湯普森（Richard Thompson）也表示，民眾有被誤導之嫌，因為該研究發現，並無明確證據可證明，這些自然分解塑料比傳統塑料更具環境優勢，「我們測試的材料，在減少海洋垃圾方面，沒有任何一致、可靠及相關的優勢；令人憂心的是，這些新材料可能還會對回收作業帶來更多挑戰。」

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