美中競武 全球軍費創30年新高

2019-04-30

美國7年來首見增幅 中國躍居第二

〔編譯陳正健／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）二十九日公布年度報告指出，二○一八年全球軍事支出共增加二．六％，共一．八兆美元（約五十五兆台幣），其中美國是七年來首度出現增幅，中國則躍居第二。專家指出，美中兩國的競爭，是全球軍費升高的主因。

美增軍費 因應網路、太空戰

美國是去年全球軍費支出最高的國家，比前年增加四．六％，共六四九○億美元，佔全球總支出的三十六％，金額相當於第二至第九名國家的軍事預算總和。美國一九年的軍事支出達七一六○億美元，二○年希望增至七五○○億美元，其中近一百億美元用於網路行動，逾一百四十億美元用於太空。

SIPRI武器和軍事支出計畫（AMEX）主任佛洛倫（Aude Fleurant）指出，美國軍事支出增加是受川普政府一七年施行新武器採購計畫所影響。這次增額反映川普政府擁抱與中國及俄羅斯的「大國競爭」，需要更昂貴的武器，結束美國國會實施緊縮政策的時代。

中國軍費 10年暴增83％

另外，中國去年軍費支出則達二五○○億美元，自○九年來激增八十三％，排名升至世界第二，超越法國、沙烏地阿拉伯與推動軍事現代化的印度。中國的軍費雖然只有美國的四分之一至五分之二，但專家認為中國的實際軍事支出不明確，因為中國在預算上並不透明。

制衡中國 日韓印度均加碼軍支

針對中國，亞洲地區的其他國家也競相擴充軍備。印度目前軍事支出已超越任何歐洲國家。南韓一八年軍費增額是自○五年以來新高。日本預計未來五年大增軍費，以新型進攻性武器打破和平主義禁忌。亞洲現今軍費佔全球支出總額的二十八％，但在一九八八年僅佔九％。

整體而言，全球去年整體軍費是美蘇冷戰末期一九八八年以來新高，比九八年高出七十六％，且連續兩年總額增加。SIPRI報告指稱，美中兩國的軍事支出推動去年總額成長。經濟學人指出，美中兩國在亞洲競爭主導地位，是驅動這次增額的首要原因。

相較美中，俄羅斯軍事預算自一六年開始減少，去年軍費為六一四億美元，排名從第四跌至第六，主因是俄國一四年與烏克蘭發生衝突，西方國家對俄實施經濟制裁，進而衝擊其軍事預算。歐洲北約組織成員國去年預算實質增加四．二％，但非洲、中東等地區較以往減少。

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