習︰確保世界不陷入交戰

2019-04-29

〔編譯魏國金/綜合報導〕香港「南華早報」二十八日報導,中國國家主席習近平日前在北京接待一群外賓時表示,「我們務必確保我們生存的世界不陷入七大王國交戰的混亂中」,使其幕僚與聽眾大為驚訝,因為該景象乃美國作家喬治.馬丁(George R.R. Martin)的奇幻巨著「冰與火之歌」(A Song of Ice and Fire)的背景,而該系列小說被改編為HBO熱門電視影集「權力遊戲」(Game of Thrones),習近平之言透露他也是追劇粉絲。

報導說,習近平在百忙之中能擠出多少時間追劇,外界不得而知。而且,透過中國網路影音平台「騰訊視頻」觀賞到的該影集,也不同於全球其他地方的版本,因為許多暴力與性愛畫面都遭刪除。一名中國官員在被問到習與其他高層是看一刀未剪版還是刪減版時,笑答他們看的是「鑽石版」,因為他們太忙,根本沒有時間看完整部影片。

中國第二號人物、國務院總理李克強也曾主動提及「權力遊戲」。本月中旬,他在克羅埃西亞古都杜布羅夫尼克(Dubrovnik)與中、東歐國家舉行「十六加一」高峰會前夕,與克國總理普連科維奇會面時表示,他知道當地是「權力遊戲」的取景地之一,「據說這部電視劇最終季很快就會播出,在它最後要結束的時候,我們『十六加一』合作新的好戲即將開始,不會結束,因為我們不是『遊戲』,而是合作共贏」。

中國高層官員很少公開提及嗜好,不過,習近平近期曾致函一群正在學習中文的美國高中生,表示他喜愛「哲學、歷史、文學、文化、音樂與運動」。據說他愛看好萊塢電影,最喜歡的影片包括「教父」及「搶救雷恩大兵」。

