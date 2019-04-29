美國19歲青年開槍 猶太會堂1死

2019-04-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一名十九歲青年在猶太教逾越節最後一天的廿七日，持AR-15步槍在加州南部波威市（Poway ）的一所猶太會堂逞凶，造成一人喪生、三人受傷，至少兩名傷者是以色列人。槍手動機不明，但他行凶前曾在網路上張貼充斥仇恨的反猶太公開信，自稱受到三月間紐西蘭基督城清真寺大屠殺的啟發，還聲稱曾對加州一座清真寺縱火。

這起槍擊案發生在當地時間上午約十一時二十分，地點是位於聖地牙哥北部約卅七公里的查巴德猶太會堂，來自聖地牙哥的厄尼思特（John Earnest）闖入當時約有一百名信眾的會堂掃射，造成一名六十歲婦女傷重不治，該會堂拉比（rabbi）、一名八歲女童與一名男子等三人受傷。所幸厄尼思特的槍似乎發生故障，並未造成更嚴重的傷亡。據稱厄尼思特在行凶時還高喊：「所有猶太人都該死」。

警方表示，案發時，剛好有一名邊界巡防隊的警官在會堂內，向逃逸的厄尼思特開槍，但未擊中；厄尼思特行凶後駕車逃離現場，並自行打電話報警，隨後被趕抵現場的員警逮捕。警方表示，厄尼思特並無被捕紀錄，為瞭解他的犯案動機，已開始檢視厄尼思特的社群媒體活動，分析他在犯案前數小時張貼於極右派留言版上的反猶太公開信。

據了解，這封公開信的內容，與今年三月犯下紐西蘭基督城清真寺槍擊案的槍手塔倫（Brenton Tarrant）在同一個極右派網路論壇張貼的文章類似，內容充斥仇恨，還大讚塔倫與去年十月匹茲堡猶太會堂槍擊案的暴行，甚至聲稱曾在基督城清真寺槍擊案一週後的三月廿四日，對波威市北部約廿四公里處的埃斯孔迪多鎮（Escondido）的清真寺縱火，所幸無人受傷。

本案與美國史上死傷最慘重的反猶太攻擊事件︱去年十月造成十一人喪命的匹茲堡「生命樹」猶太會堂槍擊案，正好時隔六個月。美國總統川普痛斥此暴行為仇恨犯罪，以色列總理納坦雅胡則譴責此事「殘暴」，「攻擊猶太人的心」。聖地牙哥當地教堂廿七日晚間舉行祈福守靈，洛杉磯警方在本案發生後，已加強對猶太會堂與其他宗教場所的巡邏。

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