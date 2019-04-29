佔中九子定罪 激發13萬港人反送中

2019-04-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府提出「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」修訂草案，將引渡法令適用範圍納入中國大陸、澳門及台灣，遭各界抨擊嚴重侵犯港人的人權保障及人身安全，恐導致「政治犯」被引渡至中國受審。香港「民間人權陣線」（民陣）廿八日發動「反送中」大遊行，在「佔中九子」日前遭定罪入獄，以及前銅鑼灣書店店長林榮基決定流亡台灣等事件催化下，民陣表示有十三萬人到場，顯見港人危機意識大幅升高。

危機意識驟升 人數比上月遊行暴增

香港媒體報導，這是民陣繼三月卅一日後，不到一個月再次號召港人上街。遊行原定廿八日下午四時在銅鑼灣東角道集合，步行至港府總部及立法會外，但下午三時就已湧入大批人潮，迫使警方一度加開路線，主辦單位也決定提前二十分鐘出發。不過，直至遊行隊伍前端五時半抵達終點時，隊伍尾端仍未出發，足見人潮之多。民陣指出，此次吸引十三萬人到場，比上月的一．二萬激增，警方則估計約為二．三萬人。港媒分析，戴耀廷等「佔中九子」甫遭判刑，令港人憶起參與「雨傘革命」，進而積極站出來「反送中」。

隊伍由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨創黨主席李柱銘和壹傳媒創辦人黎智英等人領軍，眾人手持「反送中、抗惡法，撤回修訂『引渡條例』」標語，要求行政長官林鄭月娥及保安局長李家超下台，並重申逃犯條例危險更甚「基本法」第廿三條。不少民眾手持黃傘，對「佔中九子」表達支持。佔中案獲判緩刑的牧師朱耀明、前立法會議員李永達和前學運領袖張秀賢，以及因病延後判決的立法會議員陳淑莊等人，也都參與遊行。

中國前政協委員︰兩制將變一制

令人意外的是，向來親中的前中國全國政協委員劉夢熊也與會，直言北京當局既已公然宣稱，法律是共產黨的政治工具，一旦香港修法通過，即成「內地定罪、香港交人」，「一國兩制」將變成「一國一制」。他還強調，工商界人士均反對修法，修法恐破壞香港國際金融中心地位，美國和英國商會都已向港府表達憂心，顯見「外國赴港投資將受影響」。

民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘在終點表示，不少民眾仍記得二○○三年反「基本法」第廿三條立法遊行，最終迫使前特首董建華撤回提案，而逃犯條例比基本法第廿三條國家安全條文更毒辣！香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則指出，若此爭議持續發酵，將可能成為林鄭的民望分水嶺。

香港知名歌手黃耀明及何韻詩也現身力挺，指出逃犯條例後患無窮，恐導致許多人「被犯法」，香港恐出現更多「政治犯」，呼籲港人面臨打壓不應意志消沉。還有餐廳貼出「反對修訂引渡條例」標語，為遊行助陣。

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