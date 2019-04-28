日皇長孫教室書桌 遭放雙刀

2019-04-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本天皇明仁長孫、十二歲的悠仁，其學校教室座位，二十六日發現被人放置兩把菜刀（一說為水果刀）。

根據校園監視器影像，當天接近中午時，一名戴安全帽、穿藍色工作服、工人裝扮的中年男子，趁教室沒人，將兩把刀子放在悠仁的書桌上。警方研判，可能是對該校內部很熟悉的人所為，正進行偵辦，追查該名可疑男子下落，並加強該校維安。

偵辦本案的相關人士指出，廿六日傍晚，悠仁自今年春天開始就讀的東京都文京區「御茶水女子大學附中」向警視廳報案，表示「撿到可疑物品」。警方調查後發現，兩把刀子以膠帶纏綁在一根棒狀物（一說為竿子）上，刀刃部分被塗成粉紅色，刀子被置於悠仁書桌與鄰座同學書桌中間，除了刀子外，並未留下犯罪宣言等字跡。

前述相關人士透露，該名可疑男子潛入校園時，悠仁全班並不在這間教室上課。隨扈警官也因貼身保護悠仁而不在教室，此人可能乘隙犯案。案發後，大批警察在校內進行搜查，使部分學生受到驚嚇。

悠仁祖父、高齡八十五歲的日皇明仁，預定卅日退位，五十九歲的皇太子德仁（悠仁的大伯）五月一日隨即登基為新天皇。悠仁父親為德仁胞弟、五十三歲的秋篠宮，由於德仁僅有一獨生女愛子，因此德仁五月一日即位為天皇後，秋篠宮、悠仁將成為皇位繼承第一、第二順位。日本自廿七日到五月六日為今年限定的「黃金十連休」，將舉行一連串皇位繼承相關儀式，警視廳已提高戒備。

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