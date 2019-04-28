討好金主 川普將撤簽武器貿易條約

2019-04-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普廿六日在協助他入主白宮的美國「全國步槍協會」（NRA）年度大會上宣布，他將讓美國撤出聯合國的「武器貿易條約」（ATT），他批評該條約「嚴重誤導」，並矢言捍衛擁槍權，他也呼籲這個美國最大的擁槍團體支持他的連任。

武器貿易條約是全球第一個規範傳統武器國際交易且具法律效力的協議，二○一三年四月在聯合國大會上獲得壓倒性支持。當時有一百卅國簽署該條約，迄今並有一○一個簽署國，包括德國、法國與英國，通過國會批准而使之成為法律。美國是另外廿九個尚未批准成法的國家之一。

該條約要求簽署國監控其武器輸出，並確保他們的武器銷售沒有違反現有的聯合國武器禁運協議。簽署國也必須確保輸出的武器沒有被用於種族滅絕、違反人道罪行、戰爭罪行或恐怖攻擊。若發現武器被用於上述任何犯罪，簽署國須停止交易。

美國全國步槍協會主張，該條約相當於國際版的槍枝管制，且牴觸保障擁槍權的美國憲法第二修正案。川普告訴該遊說團體「我們將撤簽」，聯合國很快將收到美國退出ATT的正式通知。他說，「在我當政之下，我們絕不會讓美國的主權屈服於任何人，我們絕不允許外國的外交人員踐踏你們第二修正案的自由」，「我希望你們高興」。現場響起如雷歡呼，他在演講台上簽下指示參院中止批准程序的文件。

白宮之後發布聲明表示，該條約「沒有真正處理不負責任的軍火交易問題」，因為其他武器輸出大國，包括俄國與中國沒有簽署。美國是全球武器輸出第一大國，其軍售較第二大國的俄國高出五十八％。

美國民主黨抨擊川普此舉「短視，危害美國安全」。「布雷迪預防槍枝暴力運動」組織主席布朗也譴責川普的決定，將「使全球恐怖份子與其他危險人物更肆無忌憚」。美國智庫史汀生中心主管史托爾說，「透過再度不理會國際外交，美國展現對國際規範的藐視，同時允許邪惡者販售武器不受懲罰」。英國影子外交大臣索恩伯里說，川普的做法確證他「不是自由世界的領袖」。

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