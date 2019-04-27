美髮師太會生 36歲生44子被拋棄

2019-04-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕卅九歲烏干達女子瑪莉安．娜芭坦濟（Mariam Nabatanzi）十二歲結婚，一年後她生下一對雙胞胎，此後她十四次生產，增添五對雙胞胎、四對三胞胎以及五對四胞胎，她卅六歲時，以生育四十四名子女成為全球最多產媽媽，然而三年前，她的丈夫拋家棄子，迫使她必須一肩扛起養育卅八名存活下來的子女重擔。

娜芭坦濟與子女擠在四棟水泥磚造的房子生活，全家一天要吃掉十五公斤的玉米粉，難得吃到魚與肉。在一個小房間裡，十二個孩子睡在兩層式鐵架床上。而在其他房間，有些孩子幸運擠在床墊上，另一些則直接睡在泥地上。

她結婚時，丈夫四十歲，第一次生產後，醫生說她有異常大的卵巢，避孕藥恐招致健康問題，之後她開始不斷生產。烏干達婦女平均生育五．六名子女，但即使是當地人也對這個大家庭瞠目結舌。她上次產下第六對雙胞胎，其中一子夭折，不久她遭丈夫遺棄。她說：「我所有的時間就是照顧孩子、工作養家」。她擔任美髮師、活動策劃人，也收集廢五金販賣，以及賣草藥與自釀酒。大半收入都用在一家子吃穿、醫藥與學費上。

她最年長的孩子、廿三歲的伊凡必須輟學，幫忙養家。娜芭坦濟出生後，母親就離家出走，其父再婚，繼母毒害她的五名兄姊，當時七歲的她因去親戚家而成為唯一活口。也因此，她年輕時希望生養六個孩子，重建她破碎的家庭。娜芭坦濟說，由於她童年生活悲慘，因此她最大願望就是孩子能快樂。

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