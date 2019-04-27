香港六四紀念館 打壓中重開幕

2019-04-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球唯一聚焦一九八九年天安門血腥鎮壓的博物館「六四紀念館」，廿六日在騷擾、蓄意破壞以及抗議中，於香港旺角重新開幕。經營紀念館的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席何俊仁指出，選擇廿六日開幕，乃因三十年前中共前領導人鄧小平透過人民日報四月廿六日的社論「必須旗幟鮮明的反對動亂」，將當時的學生民主運動定調為社會動亂，進而為日後的血腥鎮壓奠定合理化基礎。

該紀念館坐落於旺角一棟大樓的十樓，中午館方在慶祝該紀念館關閉三年後重新開幕的同時，約二十名親北京的抗議人士企圖封鎖入口，而警察則不斷要求他們讓開。支聯會一名成員指控，抗議人士絕對是來自中共所屬組織。香港媒體報導，這些人士自稱是當地社區居民，他們手持「反對無風起浪搞展館，不要再將麻煩帶入旺角」的標語進行抗議。而在開幕不到一小時，還有人謊報不明氣體外洩，導致消防人員上門檢查。

事實上，該紀念館險些無法如期開幕。不到三週前，不明人士闖入，將鹽水潑入電源插座內。所幸展覽物品，包括鎮壓當晚罹難抗議學生王楠所戴、佈有彈痕的單車頭盔，還沒搬入館內。該事件後，支聯會採取全天候安全警戒措施。何俊仁說：「這一定帶有政治動機，計畫摧毀展示品，迫使紀念館延後開幕。」

該紀念館二○一四年在尖沙咀支聯會所屬設施正式開幕，但在大樓管理單位以該據點不是作為紀念館運作為由提告後，於一六年七月關閉。

何俊仁表示，設立紀念館是為保存歷史真相、追尋平反六四與追究屠殺責任。紀念館今年主題是「記憶。公義。希望」，入口處設有「六四」定時器，以見證入館參觀時距「八九六四」有多久。館方也以六十四張黑白照片，重現當年學生反貪腐、爭民主的運動過程。

六四倖存者張健捐出擊中他腿部的子彈，作為展示物品。他近期離世，享年四十八歲。館方也展出已故湖南工運領袖李旺洋的衣物。紀念館設有圖書閣，陳列相關書籍、刊物，並設置影視播放區，播放六四以及天安門母親紀錄片。

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