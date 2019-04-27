洗白一帶一路 習避談債務陷阱

2019-04-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「一帶一路」倡議屢遭批評帶有政治企圖，不顧合作國家債務風險，圖謀擴大中國政經影響力。廿六日在北京登場的第二屆「一帶一路」峰會開幕式上，中國國家主席習近平全力反擊質疑聲音，指中方將引入國際規則標準，確保商業和財政可持續性；並堅持合作透明化，對貪腐「零容忍」。他也間接談及美中貿易問題，承諾保護智慧財產權、杜絕強迫技術轉移，並強調中國將「一諾千金」。

華爾街日報指出，不同於過去宣傳一帶一路時的洋洋得意，習近平這次演說調子放軟，顯示其已開始重新調整一帶一路倡議。上海國際問題研究院分析家張哲馨指出，中國正在微調一帶一路，「先前範圍太廣、太高調」 ，「中國沒這麼多資源應付大家的要求」。

第二屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式，共有卅七國元首或政府首長出席，比前年廿九國還多。然而，上屆曾派代表與會的美國此次缺席；印度則是連兩屆拒絕與會；英、法、德、日和加拿大等其他七大工業國（G7）成員，也僅派部長級官員或高級代表出席。

針對西方各國持續批評中國為了達成自身戰略目標，假經濟援助之名、行擴大政治影響力之實，不顧發展中國家被捲入債務危機，習近平在演說中重申，一帶一路倡議不會是「排他封閉的小圈子」，中方歡迎雙向、三方或多邊合作等模式，開放各國金融機構參與一帶一路投資和融資合作，「大家的事，大家商量著辦」，為當地經濟社會發展做出實際貢獻，並確保商業和財政上的可持續性。

稱貪腐零容忍 將引入國際規則標準

針對外界批評一帶一路合作過程不透明，恐對沿線國家的社會制度，甚至民眾生活環境造成衝擊，習近平強調開放、綠色、廉潔理念，將推動綠色基礎設施建設和綠色投資，讓一切合作在陽光下運作，並對貪腐保持零容忍態度，「我們要引入各方支持的規則標準，使項目建設、運營、採購、招投標等環節，均按國際規則標準進行，同時也要尊重各國法律規範」，使成果惠及全體人民。

此外，習近平雖未提及美中貿易糾紛，但強調中方不會採取「以鄰為壑」的匯率貶值途徑，將改善人民幣匯率形成機制，使市場發揮決定性作用，保持人民幣匯率穩定。川普過去曾指中方刻意使人民幣貶值，以加強中國競爭優勢及減緩美國關稅衝擊。習也重申，中國不會刻意追求貿易順差，願進口更多外國農產品、商品和服務，並降低關稅及非關稅壁壘，繼續擴大外資市場准入。

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