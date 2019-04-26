斯國恐攻359死 兩嫌傳為香料大亨之子

2019-04-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕斯里蘭卡於復活節發生連環炸彈恐攻，共計三五九死、逾五百傷，當局以避免妨礙調查為由，迄今未揭露八名自殺炸彈犯身分。但消息人士透露，其中兩名男性炸彈犯來自富裕家庭，兩人的父親是斯國香料大亨伊布拉欣（Mohamed Yusuf Ibrahim），當局以涉嫌協助犯案為由，廿五日將他逮捕。

印度媒體《第一郵報》（Firstpost）最先揭露，伊布拉欣的兩名兒子伊姆薩（Imsath Ahmed Ibrahim）和伊爾汗為涉案的自殺炸彈犯，兩人年紀都是卅出頭。伊布拉欣及數名親友因有涉案嫌疑而被捕。

早前，斯國當局廿一日曾前往伊布拉欣的可倫坡豪宅蒐證，當時有一名女嫌引彈自爆，炸死她的兩名孩子及包圍的數名警員。印度匿名官員指出，該名女性很可能是伊姆薩或伊爾汗的妻子。另外，斯國當局也搜查與伊布拉欣家族香料公司有關的一間銅廠。法庭文件顯示，銅廠的九名人員涉嫌提供嫌犯炸彈所使用的材料。

斯國總理威克瑞米辛赫告訴媒體，恐攻嫌犯都是中、上階級出身，曾在國外接受良好教育，如此背景「令人吃驚」。其中數嫌在案發前就已被監控，警方因證據不足無法逮捕。國防部長耶瓦德納恩也指出，嫌犯多半財務獨立，部份在國外留學，擁有法學碩士學位等高學歷。

調查人員正在找出炸彈犯與極端組織「伊斯蘭國」（IS）間之關係。宣稱犯案的IS曾釋出影片，顯示斯國穆斯林激進組織「國家一神教團」（NTJ）首領目扎赫蘭與自殺炸彈犯向IS宣誓效忠。扎赫蘭是炸彈犯之一，曾在YouTube上散播激進伊斯蘭主義意識形態。

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