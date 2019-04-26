美國務院敏感資料 遭賣中國長達5年

2019-04-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕疑似接受中國情報官員餽贈的美國國務院前雇員克萊彭（Candace Claiborne），二○一七年三月廿九日落網時堅稱無罪，廿五日終於在華府聯邦法院坦承合謀欺騙美國政府。她從二○一一年出賣國務院敏感資料長達五年，從中方取得各式好處合計約估五十五萬美元（約台幣一七一四萬元），刑期恐面臨最高五年監禁。

全案兩年前爆發時，兩國領導人正準備迎接首度「川習會」。如今克萊彭認罪，顯示美方視中國經濟間諜乃美國歷來最嚴重「反情報威脅」，並非空穴來風。司法部助理司法部長德默斯（John Demers）聲明指控，克萊彭「出賣她的誠信及美國非公開資料」。

前官員收錢收禮逾1700萬

認罪協商進行了數月，克萊彭廿五日當庭正式認罪後，檢方也放棄對她提出妨害司法、向聯邦調查局（ＦＢＩ）說謊、電匯欺詐等重罪指控。

認罪文件顯示，現年六十三歲的克萊彭一九九九年進入國務院任職，過去派駐伊拉克、蘇丹、中國，曾負責管理美國駐華大使館和領事館公共事務處辦公室。她於二○○七年起，與兩名中國情報官員往來，其中一人一一年要求她提供美方對中美經濟談判的內部分析資料，且匯給她將近兩千五百美元，要她別再拿「網路上找得到」的公開資料交差；雙方一二年更每月碰面，克萊彭多次呈上牛皮紙信封，裡頭裝了國務院電文、官方白皮書等非公開資料，對方則以裝有人民幣的信封回報。

美國司法部表示，克萊彭當時非常清楚來自上海市的這兩人隸屬於中國國家安全部，卻未報告此一可能危及美國國家安全的互動；至於外流的國務院內部文件複本內容，從美國經濟戰略到兩國政要互訪都有，官方雖未以「機密」稱之，但美中當時正進行經濟談判，這些資料「可能讓中國官員佔上風」。

根據美國檢方指控，克萊彭從中方獲利估計達五十五萬美元，包括每月津貼、家人新春禮品、電子產品、國際旅遊度假行程、裝潢美寓等。

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