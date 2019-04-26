一帶一路峰會 美印杯葛缺席

2019-04-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為期三天的「第二屆『一帶一路』國際合作高峰論壇」廿四日於中國首都北京開幕，儘管中國政府聲稱逾一五○國、九十餘個國際組織共近五千名嘉賓共襄盛舉，卻無法掩蓋全城進入高級別警戒狀態的肅殺氣氛。遑論譴責中國正在全球進行「債務外交」的美國與印度一致杯葛缺席，還有中國勞工隨「一帶一路」出征海外卻遭忽略剝削，皆為表面風光召開第二度峰會的「一帶一路」前景蒙上烏雲。

「一帶一路」乃中國國家主席習近平二○一三年提出的經濟合作理念，主張建構「絲綢之路經濟帶」和「二十一世紀海上絲綢之路」的跨國經濟帶，大力協助亞、歐、非三洲進行基礎建設；然以美國為首的西方國家質疑簽約國還沒享到甜頭就先嚐苦果，隨著中國影響力進駐，紛紛陷入債務與主權危機。

最鮮明的案例當屬印度南方的島國斯里蘭卡，印度等國鑑於斯國漢班托塔港口開發計畫可行性甚低，明確拒絕貸款需求，中國卻一再伸出援手；結果證實營運不彰，位處繁忙航線，但一二年只吸引到卅四艘船。最後斯國不堪中國催收龐大債務的壓力，一五年底對中國交出港口與周邊腹地，租期九十九年，中國自此取得直扼印度南端沿岸與國際戰略要道的據點。

斯里蘭卡背巨債還割地

至於斯國船隻吞吐量最大的可倫坡「港口城」計畫，也是中國「一帶一路」的一部分。但新加坡國立大學法學院副教授王江雨認為，當地建設榮景最終主要成就的是「中國透過連通性快速擴展全球影響力的大局」。

美國紐約大學法學院亞美研究所研究員何宜倫和資深法學教授孔傑榮廿二日則撰文點出，被派到海外建設「一帶一路」相關計畫的中國工人，在當地沒自由又賺不到什麼錢，是常被各界忽略的一群受害者，呼籲各界關注重視。他們在文中呼籲北京當局，應利用論壇舉行時機，宣布解決海外勞工權利問題計畫。

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