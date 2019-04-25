舊法強制絕育 日立法補償每人89萬

2019-04-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本參議院廿四日無異議通過舊優生保護法的救濟法，當年因該法而遭強制絕育的國民，每人可獲得三百廿萬日圓（約八十九萬台幣）的補償，首相安倍晉三對政府當年依法強制執行絕育表示「反省」與「抱歉」，但無論是安倍或救濟法，均未觸及制定與執行優生保護法是否違憲的關鍵問題。

在參議院立法通過前，眾議院已於十一日通過類似救濟法案，預定本週實施，受害者必須在實施後五年內申請補償，預計六月開始發放撫慰金；無法提供手術紀錄的受害者只要經過認證，即使是當年同意接受絕育者，也可申請補償；受害者領取補償後，仍可繼續或提起相關法律訴訟。

日本國會在一九四八年以防止不良子孫為由，通過優生法，授權政府可在未取得當事人同意下，逕自對有智能障礙、心理疾病或遺傳疾病者實施絕育手術，以防人口激增、避免劣幣驅逐良幣。該法自一九七○年代以來頻遭抗議，最後在九六年修訂為母體保護法，並刪除絕育相關條文，卻對絕育引發的爭議置若罔聞，直到立法七十一年後的今天才通過救濟法。

據日本厚生勞動省與律師聯合會估計，優生法實施近半世紀以來，約有兩萬五千人依法絕育，其中約一萬六千五百人是在未取得本人同意下被絕育。宮城縣一名六十幾歲的婦女去年首開先例，就優生法強制絕育要求國賠，如今日本共有廿名受害者向七個地方法院提告，仙台地院預定下月底首度就此宣判。

正在歐洲訪問的安倍發表聲明表示，政府對此真摯反省並誠心致歉；但為了避免影響相關國賠訴訟，安倍並未論及優生法是否違憲，以及當年修法後政府遲遲未提出救濟辦法是否違法等。

除安倍發表聲明致歉外，救濟法前文中也有類似的「真摯反省」與「誠心致歉」字句，主詞是「吾等」。草擬救濟法的議員指出，「吾等」指的就是當年通過優生保護法的國會，與稍後執法的政府。優生保護法受害者律師團認為，救濟法並未清楚載明國家認錯，賠償金也過低。要求國賠的優生法受害者，原則上要求三千萬日圓以上的賠償。

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