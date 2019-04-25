中國偷用美衛星 架監控天網

2019-04-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕雖然美國法律禁止企業對中國出口衛星，但華爾街日報二十三日揭露，北京透過「亞洲衛星控股有限公司」（AsiaSat）等香港的中資企業，依然能夠租用美製商業衛星的頻寬，在中國組織「軍警天網」，用於對西藏與新疆的鎮壓，以及南海島礁上的軍事聯繫，甚至可能在衝突時轉為軍用。

美禁售衛星 未規範衛星頻寬用途

美國法律未對衛星升空後的頻寬用途做出規定。亞衛多年來扮演中國與美國衛星製造商之間的橋樑，因為根據美國出口管制法規，香港有別於中國，亞衛可購買美製衛星，讓中國使用其衛星頻寬。亞衛已將波音（Boeing）及「蘿拉太空系統公司」（SSL）等美企製造的衛星送上軌道，其中九顆用於連結中國軍隊在南海前哨點、加強警力防範社會動蕩，及確保國家訊息廣泛傳播。

除亞衛外，香港「中國移動多媒體廣播控股有限公司」（中播控股）也透過在美國的合作夥伴「New York Broadband LLC」，買下波音負責製造的第十顆衛星Silkwave-1。這家美企將把衛星頻寬租給中播控股，以支持「一帶一路」倡議，同時改善北斗衛星導航系統的精確度。北斗除民間用途外，也可能在衝突時協助中國，例如引導飛彈打擊目標。

北京眼中釘 亞衛停播美國之音

據報導，錯綜複雜的衛星所有權和境外公司網絡，協助中國達到其目標。亞衛的兩大股東分別是中企「中信集團」（CITIC）及美商「凱雷投資集團」（Carlyle Group）。凱雷是美國政治人脈最廣的私募股權公司之一，已故前總統老布希曾是該公司顧問。美國現任及前任官員認為，前述衛星租賃交易令人擔憂，為中國利用美國商業科技取得戰略利益之例證。

資料顯示，亞衛在亞太地區提供新聞、體育等通訊服務，鮮少提及中國政府使用其頻寬一事。該公司已因「商業考量」，決定六月起停播美國政府資助、北京視為眼中釘的「自由亞洲電台」（RFA）及「美國之音」（VOA）。

另外，中信集團曾指稱，二○○八及○九年間，北京掃蕩西藏與新疆的反政府抗議及騷亂時，亞衛曾協助確保當局的衛星通訊。一一年的產業會議上，中信集團曾將中國主要間諜機關國安部及軍方，列入該公司衛星緊急回應能力的終端用戶名單。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/