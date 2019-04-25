陸委會：凸顯一國兩制 毫無保障

2019-04-25

〔記者鍾麗華、編譯劉宜庭／綜合報導〕針對香港西九龍裁判法院宣判二○一四年「佔領中環」運動發起者的刑期，陸委會透過新聞稿表示遺憾，指出此舉印證「一國兩制」未能尊重並保障民眾政治權利，呼籲相關方面信守《基本法》對「一國兩制」、「港人治港、高度自治」承諾；全世界均密切關注香港實施「一國兩制」情形，我國人亦不會遭欺瞞。

香港民主黨二十四日發表聲明，對判刑表示傷感及遺憾，強調歷史將為他們的努力和付出，做出公正的評價。同屬泛民主派的公民黨也對判刑感到失望及痛心，強調「佔中」肇因於北京政府「背信棄義」，沒有兌現普選承諾。

美國駐香港總領事館發言人表示，判刑窒礙港人行使《基本法》列明的權利。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）也對判決表示譴責，同時敦促港府「大力捍衛法治與自由」，並指出北京當局在「佔中」後積極插手香港事務，港府也配合北京，壓制港人的政治參與和言論。

「人權觀察組織」中國事務部研究員王松蓮（Maya Wang）指出，判決是冷酷警告，凸顯提倡民主將造成嚴重後果。「國際特赦組織」香港分會總幹事譚萬基（Man-kei Tam）認為，港府必須停止透過濫用法治來解決民主制度的相關爭議。

然而，親政府的建制派第二大黨「香港經濟民生聯盟」（經民聯）立法會議員梁美芬表示，本案判刑較輕，相信是法庭考慮到被告背景等因素而做出的決定。建制派「民主建港協進聯盟」（民建聯）立法會議員葛珮帆更說，由於被告判刑較輕，擔心會釋出「違法行為不用入獄的訊息」。

中國網軍嗆判死刑

中共黨媒《環球時報》則痛斥「佔中九子」為「九醜」，堅定支持港府依法懲治「佔中」主要組織者和策劃者，中國網軍也隨即發動圍剿，大罵這群人「叛國」，直呼「判得太輕」，還說應該唯一「死刑」。

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