電子植入物刺激 「帕金森氏症」自由行走

2019-04-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕加拿大科學家研發出可提升腿部神經訊號傳回大腦的電子植入物，經試驗發現，接受這種療法的帕金森氏症患者行動能力大幅改善，甚至可正常行走。研發這項技術的加國安大略省韋斯敦大學（Western University）教授賈格（Mandar Jog）表示，這項成果他「作夢都沒想到！」

約四分之一的帕金森氏症患者不良於行，有些人走路會突然僵住無法前進，甚至跌倒。賈格說，接受該新療法的患者可重拾部分獨立能力，大幅改善生活品質。六十六歲婦女賈汀（Gail Jardine）附和道，自兩個月前她植入該電子刺激器後，生活品質已顯著改善。她之前走路會不時僵住，每天跌倒兩到三次，使她逐漸喪失信心，也不再與丈夫到鄉間走走，而現在是她兩年多來首度可以自由行走。

走路需要大腦與腿部來回傳輸訊號。首先是大腦告訴腿部移動，而在腿部邁出一步後，大腦接收訊號後再送出訊號，指示進行下一步。賈格認為，帕金森氏症縮減傳回大腦的訊號，而使該環節斷裂，進而造成患者行動僵硬。他推斷，刺激器發出的電脈衝可重新喚回腿部至大腦的回饋機制，「這是全然不同的復健治療。過去我們以為，帕金森氏症患者的行動問題出在大腦到大腿的訊號沒傳輸成功，但似乎是傳回大腦的訊號衰減了。」

腦部掃描顯示，患者接受該療法前，腦部控制行動的區域無法適當運作，而在治療數月後，相關區域呈現恢復跡象。更令人驚訝的是其療效持久，即使取出植入物不再給予刺激，效果仍可持續。慈善組織「英國帕金森氏症」（Parkinson’s UK）研究經理波特（Beckie Port）醫師表示，若進一步研究顯示相同成果，將可能大幅提升生活品質，讓帕金森氏症患者享有日常活動的自由。

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