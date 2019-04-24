史上最貴 美F35採購成本逾37兆台幣

2019-04-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博廿二日報導，根據美國國防部日前向國會提交的最新選定收購報告（Selected Acquisition Report , SAR），F-35戰機的年度採購成本已從四○六二億美元（約十二．六四兆台幣）增加到四二八四億美元（約十三．三四兆台幣），漲幅約五．五％。報告首次揭露，F-35戰機正進行一系列升級計畫，針對更新版Block4系統多項軟體與硬體。

五角大廈統籌F-35戰機採購的計畫辦公室證實，為確保Block4系統未來完全發揮功能，洛克希德馬丁公司正在進行F-35戰機現代化計畫，針對現有的Block 3F系統進行軟體與硬體的一系列改動，相關升級將可「顯著擴展」F-35在海上攻擊、空對地與空對空的作戰能力。該辦公室強調，F-35採購計畫的成本、進度與效能，都在可控範圍內穩定進步。

據報導，F-35不僅是當前全球最昂貴的武器，研發成本更是史上最高，總採購成本已達一兆一九六○億美元（約卅七．二二兆台幣）。該型戰機的研發測試與評估費用為五五一億美元，採購費用三一九○億美元，軍事建設費用五十億美元，但維護和支持費用（二○一一年至一七年）不斷攀升，一五年評估為一兆一二三八億美元，五年內已增加七三○億美元（約二兆二七一七億台幣）。

美國國會議員、代理國防部長夏納翰、主管採購與後勤的國防部次長羅德（Ellen Lord），可能再對F-35戰機採購案進行審查。報告顯示，五角大廈持續敦促洛馬公司降低成本，並加快生產F-35戰機；而國防部二○二一財政年度僅編列八十一架F-35的預算，比原定計畫少了十七架。美國政府的F-35戰機總採購數量為二四五六架（空軍一七六三架、陸戰隊四二○架、海軍二七三架），另有超過七百架F-35戰機可能售予外國。

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