中國清道夫衛星 擬偷渡AI武器

2019-04-24

明掃碎片 暗地發展武器

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」廿三日報導，中國自二○○八年起持續推動「清道夫衛星計畫」（scavenger satellite programme），以清理太空軌道上的垃圾。如今，這項技術也被應用在研發由人工智慧（ＡＩ）驅動的新型武器系統、無人機和機器人等領域，例如使衛星緊緊攀附太空中的垃圾碎片，以躲避來自地面的儀器追蹤。

十年發射逾十枚衛星

報導引述中國政府今年一月解密的文件，以及相關科學家說法指出，中國過去十年來至少發射十枚實驗性清道夫衛星，主要功能為捕捉靠近地球軌道的廢棄太空船。這些衛星具有可判斷目標形狀、相對速度和隨機旋轉角度的三眼感測器，並配備單軸機械手臂，可在目標進入廿公分範圍內時予以捕捉，接著啟動推進器推動垃圾，使其在穿越大氣層時焚毀。不過，中國的清道夫衛星目前僅能捕捉每秒旋轉角度不超過三．二度的目標。

陝西省西北工業大學航天飛行動力學技術國家級重點實驗室副主任羅建軍，在上月證實中國「太空清道夫計畫」確實存在，但強調相關技術可能應用在軍事層面，因此多數細節仍屬保密。不過，從負責該計畫的上海航天控制技術研究所所長劉付成團隊在二○一五年發表的論文，可看出中國對清道夫衛星技術投入軍事用途野心勃勃。

清道夫計畫細節保密

劉付成當時提議，可利用小型人造衛星接近大型通訊或間諜衛星，迅速拍下照片後立刻撤離，以免被逮個正著。然而，針對這個構想，中國科學院雲南天文台一名不願具名的資深天文學家反駁道，小型衛星的不尋常行動，可能會被敏銳的微波雷達和光學望遠鏡所構成的監控網路偵測到，「光是目標物反射陽光，就能傳達很多訊息。」

該名天文學家強調，火箭發射幾乎都會被其他國家監控，而衛星進入軌道後，也都會被詳細記錄。不過，監控網路仍有漏洞，假如一次發射數十枚小型衛星，可能有一部分不會被雷達偵測到；倘若這些衛星附著在太空垃圾上，甚至可能永遠不會被發現。

美歐也發展清道夫衛星

除中國外，歐洲太空總署也在發展清道夫衛星，美軍據稱也在研發如何在太空戰爭中，利用太空漂浮碎片來掩護小型衛星。

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