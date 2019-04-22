宗教極端勢力糾葛 暴力衝突司空見慣

2019-04-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕斯里蘭卡有長年的反恐歷史，背後原因多半源自宗教衝突。斯國民眾普遍信奉佛教，但近年來佛教極端主義興起，屢傳基督徒和穆斯林遭受攻擊，加上印度教徒獨立運動、穆斯林公民加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）等問題，宗教矛盾錯綜複雜。據統計，斯國去年共發生八十七起針對基督徒的歧視事件，今年迄今則有二十六起。

斯國以信佛的僧伽羅人為主，佛教人口佔七十四．九％，憲法賦予佛教特殊地位，保護及發展教法。印度教徒佔十二．六％，穆斯林佔九．七％，基督徒七．四％。二○○八年「蓋洛普」調查顯示，斯國是全球排名第三的宗教國家，九十九％人口視宗教為重要日常生活。

過去，以印度教徒為主的武裝叛亂團體「塔米爾之虎」（LTTE），曾在斯國東部及北部訴諸獨立運動，主張建立屬於塔米爾人的國家，屢次攻擊佛教徒與穆斯林，與政府軍的內戰長達二十餘年，估計造成七至八萬人喪生。

LTTE於二○○九年後不再活躍，但近年來斯國佛教極端主義崛起。二○一四年，激進組織「佛陀軍」（ BBS）成員被控攻擊穆斯林，引發宗教衝突。一八年三月，兩教信眾再陷紛擾，有穆斯林商店遭人縱火，清真寺遇襲，斯國政府被迫實施宵禁，並頒佈緊急狀態。

在伊斯蘭恐怖主義方面，斯國政府一六年曾披露，共有三十二名公民加入IS。據報導，印度與斯國的IS成員有關，在IS被擊敗後，斯國聖戰士恐將返鄉作亂。

觀察家指出，這起連環爆炸案與過去的恐怖攻擊事件類似，一七年埃及棕枝主日教堂爆炸案，與一六年巴基斯坦拉合爾恐攻事件，都是發生在復活節。儘管此次攻擊的主嫌未明，但此前復活節恐攻均為伊斯蘭極端組織所為。○八年印度孟買恐攻事件發生十二起連環爆，這次則是八起，兩者手法類似。

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